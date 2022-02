Cisco Systems Inc. направи предложение на американския производител на софтуер (програмно обезпечаване) Splunk Inc. да го купи за са сумата от повече от 20 милиарда долара, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Splunk, която е основана през 2003 г., произвежда софтуер за използване в ИТ отделите и отделите за сигурност на компаниите за проследяване и анализ на данни.

По информация от източниците на изданието, Cisco е направила оферта на Splunk преди извистно време, като към момента компаниите не водят активни преговори.

В случай че сделката се осъществи, това би станало най-голямото придобиване на Cisco. Най-голямата досега сделка на Cisco е, придобиването през 2005 г. на производителя на оборудване за кабелна и сателитна телевизия Scientific Atlanta за $7 милиарда.

Цените на акциите на Splunk скочиха рязко в началото на пандемията, подобно на ценните книжа на много други технологични компании, но след това загубиха почти половината от стойността си. Поредица от разочароващи финансови отчети доведоха до оставката на главния изпълнителен директор на компанията Дъглас Мерит през ноември 2021 година. В момента компанията търси нов главен изпълнителен директор.

През юни миналата година фондът за преки инвестиции Silver Lake инвестира $1 милиард в Splunk, за да помогне за развитие на бизнеса на компанията в областта на облачните технологии.