Visa Inc. се отказа от планираното придобиване на Plaid Inc., оценявано на $3,5 млрд., заради възражения от Департамента по правосъдие на САЩ, пише The Wall Street Journal.

През ноември 2020 г. департаментът подаде съдебен иск за спиране на сделката, твърдейки, че придобиването ще позволи на Visa да установи монопол на пазара за плащания с дебитни карти онлайн. Plaid, казват властите, е нововъзникваща, но важна конкурентна заплаха за Visa и компанията елиминира заплахата от монопол, който би довел до по-високи цени, по-малко иновация и по-високи пречки при навлизане за нови компании.

Първоначално Visa се закани да се бори в съда с правителството, но сега става ясно, че двете компании са постигнали взаимно съгласие да прекратят придобиването.

Visa е най-голямата американска картова мрежа и неуспехът да придобие Plaid е сериозен удар, тъй като компанията се надяваше да увеличи присъствието си и на финтех пазара, предлагайки допълнителни услуги.

Plaid предоставя технологичната инфраструктура, върху която са изградени редица финансови приложения, включително популярната в САЩ Venmo. Засега тя не предлага картова мрежа като тази на Visa, но според търговци, които използват платформата, тя може да позволи на потребителите да правят покупки без да трябва да разчитат на кредитни или дебитни карти — което има потенциала да намали приходите от такси за Visa.

Спирането на сделката е добра новината за самите търговци, които отдавна се надяват, че новото поколение финтех компании ще предоставят по-евтина алтернатива на дебитните и кредитните карти. В Азия, например, потребителите често плащат за покупките си директно от банковите си сметки — елиминирайки нуждата от карти.