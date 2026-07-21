Федерален съдия в Калифорния спря временно сливането между Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery (WBD) на стойност 110 млрд. долара, след като коалиция от 12 щата заведе дело за нарушение на антитръстовото законодателство, съобщават световните агенции.

Решението на съдия Арасели Мартинес-Олгин беше обявено в понеделник и спира сделката за 14 дни, като изслушване по случая е насрочено за 3 август.

Съдията пише в решението си, цитирано от CBS, че щатите са представили убедителни доказателства, че обединената компания ще притежава значителен пазарен дял на пазара за широкообхватно кино разпространение, и че само на това основание съдът може да приеме, че сделката вероятно нарушава антитръстовите закони.

Мартинес-Олгин уточнява, че до произнасянето на съда Paramount и Warner Bros. ще продължат да работят като отделни, самостоятелни компании.

Делото е заведено миналата седмица от прокурори на 12 щата, водени от калифорнийския главен прокурор Роб Бонта, които твърдят, че сливането ще навреди на конкуренцията във филмовата индустрия, ще доведе до по-ниско заплащане на актьори и сценаристи и ще ограничи достъпа на потребителите до новини и развлекателно съдържание.

По данни на офиса на Бонта, цитирани от CBS News, обединената компания би контролирала близо една трета от кабелното програмиране и над една трета от касовите филмови продукции в страната.

Той определи решението на съда като "критична първа победа" в опита на щатите да не допуснат мегасделката, съобщава на сайта си CNN. Нюйоркският главен прокурор Летисия Джеймс, също част от коалицията, заяви, че решението е важна победа за всички, които биха пострадали от сливането.

От своя страна Paramount определи антитръстовите аргументи на щатите като лишени от основание и заяви, че ще защитава сделката, тъй като според компанията тя е законна, про-конкурентна и ще донесе полза за потребителите, творците, служителите и цялата индустрия за развлечения. Warner Bros. препрати запитванията на CBS News към Paramount.

Финансов и времеви натиск

Според CNN, чийто собственик е Warner Bros. Discovery, съдията може да удължи временната забрана с още две седмици, докато разгледа искането на щатите за постоянна забранителна заповед. Ако бъде одобрена, тя би замразила сделката за месеци напред - компании често се отказват от сливания на този етап, вместо да влизат в продължителен и непредвидим съдебен процес. Обратно, ако съдът отхвърли искането, компаниите биха могли бързо да завършат сделката.

Времевият натиск е сериозен за Paramount, тъй като компанията разчиташе да завърши придобиването до 30 септември. От 1 октомври влиза в сила и такса за забавяне - по 25 цента на акция на WBD на всяко тримесечие, докато сделката не бъде финализирана, което би могло да струва на Paramount стотици милиони долари.

Водещият адвокат на Paramount по делото, Даниъл Кеслър, заяви пред съда миналата седмица, че защитата ще оспори дефинициите на пазарите, използвани от щатите, твърдейки, че те представят погрешно пазарите за филмово разпространение и лицензиране на кабелни канали.

Бонта обаче настоява, че стрийминг пазарът е отделен от филмовия и кабелния сектор, засегнати от делото - според него става дума за пазари, оценявани в милиони долари, а сливането ги засяга по начин, който нарушава закона.

Регулаторните органи по света вече са одобрили сделката, но политическата съпротива в САЩ, водена от прокурори от управлявани от Демократическата партия, се очертава като основната пречка пред нейното завършване.