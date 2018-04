Правителството в Португалия може скоро да отбележи края на 25-годишната серия бюджетни дефицити -- исторически момент за задлъжнялата страна, пише CNBC.

Португалия изпитва сериозни финансови затруднения от дълговата криза от 2011 година насам. Няколко години лошо управление в икономическия сектор доведоха до твърде високи нива на дълг и пазарите се уплашиха, че европейската държава може и да не успее да плати своите заеми. Така Португалия се изправи пред трудност да се финансира чрез облигации и накара Лисабон да поиска помощ още през същата година.

Но четири години след края на спасителната програма, Португалия най-накрая предвижда бюджетен излишък -- правителството е похарчило по-малко, отколкото е събрало като приходи. Министерството на финансите предвижда излишък от 0,25% от брутния вътрешен продукт през 2020 - година преди планираното.

Това е постижение, което южноевропейската нация не е постигала, откакто Евростат води статистика от 1995 година насам.

Анализатори посочват, че прогнозата е реалистична, тъй като Лисабон успя да намали дефицита през последните години. Но според тях има и множество потенциални рискове.

"Днес Португалия показва най-доброто си икономическо и финансово представяне от няколко десетилетия", казва министърът на финансите Марио Сентено в края на март.

Каква е рецептата за успех?

"Повишаването на кредитния рейтинг на Португалия от S&P и Fitch, заедно с вече огромното намаление на дефицита и излизането на страната от фискално наблюдение от страна на ЕС, намаляват цената на заемите за страната и това ще ѝ помогне да постигне бюджетните си цели по-рано", казва Бен Робинсън, старши икономист в тинк-танка Official Monetary and Financial Institutions Forum.

Данни от португалското министерство на финансите сочи, че държавата е платила по-малко от 300 милиона евро лихви по своя дълг през 2016 и 2017 година, благодарение на по-високия кредитен рейтинг.

Икономиката на Португалия продължава да се развива, макар и бавно - през 2017 година тя нарасна с 2,7%. Безработицата намалява, като броя на заетите се повишава с 3,2% през годината.

Но това не трябва да успокоява никой, тъй като все още има рискове. "Структурната реформа се бави", казва Робинсън. Сравнена с еврозоната, Португалия все още има едни от най-високите нива на лоши кредити - 14,6% през третото тримесечие на 2017 година.

Банковата система все още има нужда от внимание. Novo Banco - създадена с добрите активи на сриналата се Banco Espirito Santo, отчете нетна загуба от 1,4 милиарда евро през 2017 година -- почти двойно повече спрямо 2016 година. И тя ще се нуждае от още правителствени заеми, което означава, че данъкоплатците още един път ще трябва да подкрепят банковата система.

В същото време Робинсън предупреждава, че Европейската централна банка вече намали един път количеството облигации, които изкупува, и скоро ще го направи пак - което може да означава по-висока цена на заемите за страните в еврозоната.