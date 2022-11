Десетки хиляди руснаци пристигат в Грузия от началото на войната в Украйна. Данните сочат, че икономиката процъфтява: БВП е нараснал с двуцифрено число, валутата не е била толкова силна от години насам. За много грузинци ползите не са толкова видими. Най-видимата икономическа промяна всъщност е спираловидната инфлация, пише Oilprice.

Девет месеца след началото на войната е невъзможно да се пропуснат големия брой руски емигранти в големите градове на Грузия и техният икономически принос. В пунктовете за обмяна на валута грузинското лари се засилва; сега се търгува при около 2,7 за долар в сравнение с относително стабилен курс от 3,1 преди войната.

Рускоговорящите обикновено са повече от местните в ресторанти и кафенета и луксозните заведения.

Първата вълна от мигранти пристигна от Русия непосредствено след инвазията през февруари. През лятото Грузия посрещна необичайно висок брой руски летовници, като цифрите за август надвишиха дори общите стойности преди пандемията, а до края на септември страната стана свидетел на още една голяма вълна от мигранти, този път мъже във военна възраст, бягащи от руската мобилизация.

Общият брой на тези, които са дошли от Русия от началото на войната и са останали в Грузия, е въпрос на спекулации, но правителствени служители определят на около 100 000 души, или почти 3% от населението на страната.

Политика на Грузия позволява на руските граждани да бъдат една година в страната без виза, затова ще е трудно да се определи кои са мигранти и кои са туристите Освен това страната се радва на цялостно ввъзстановяване на туризма след пандемията и икономическите ефекти от руския приток е предизвикателство.

Националната банка на Грузия описва феномена като "ефект от войната" и оцени общия брой на гражданите на Русия и Беларус, дошли в резултат на войната, между 80 000 и 90 000. Очакват се допълнителни 500 милиона долара за грузинската икономика тази година, около 15% от всички "приходи, свързани с пътувания".

Според анализ на Institute for Development of Freedom of Information над 45 000 руски граждани са открили нови сметки в грузински банки, докато депозитите на руски граждани почти са се утроили в сравнение преди войната, увеличавайки се с приблизително 1,2 милиарда лари (около 445 милиона долара).

В друго проучване от ноември Transparency International Georgia обяви, че 9 500 нови руски компании са регистрирани в Грузия от март до септември, което е 10 пъти повече отколкото през цялата 2021 г. Паричните преводи от Русия нараснаха пет пъти между април и септември и достигнаха 1,1 милиарда долара.

И тези проучвания не включват последната вълна от пристигащи, която започна с мобилизацията през септември.

Войната дойде, когато Грузия вече преживя бързо икономическо възстановяване след предизвиканата от пандемията рецесия, записвайки до 18% ръст на БВП на годишна база през януари. Притокът на руснаци е само едно от икономическите въздействия на войната. Друг фактор е увеличаването на приходите транзитите, тъй като международните спедитори се опитват да избегнат традиционните маршрути през Русия.

Каквато и да е причината, прогнозите за растеж се повишиха: Международният валутен фонд прогнозира ръст на БВП на Грузия от 10% ръст за годината.

Числата на растежа бяха изпреварени от инфлацията, като МВФ прогнозира на 10,5% за 2022 г.

За много грузинци това е цифрата, която прави икономическата картина не така добра, отколкото икономистите и правителството я изкарват. Заедно с инфлацията, притокът на руснаци доведе до драстични скокове на наемите.

Скорошно проучване установи, че 71% от анкетираните смятат, че икономиката на страната се е влошила през последната година. Икономическите проблеми, включително безработицата и растящите разходи за живот, продължават да са на първо място в списъка на основните притеснения на грузинците.

Анкетата показа, че грузинците остават до голяма степен не добре настроени към наплива от руснаци, като 78% са против руските граждани да влизат в Грузия без визи, да регистрират бизнес или да купуват имот.