Русе е най-добрата европейска дестинация за ефективност на инвестициите сред малките градове на континента. Това се казва в доклад на FDI Intelligence European Cities and Regions of the Future 2025.

Русе оглавява категорията топ 10 на малките градове по ефективност на разходите. Но това не е единственият български представител. На второ място се нарежда Бургас. Пети в класацията в този раздел е Пловдив, следван от морската ни столица Варна. Те изпреварват някои сръбски и румънски градове като Констанца (Румъния) например.

Тази категория класира градовете според способността им да привличат инвестиции, чрез оптимални разходи за бизнес, конкурентоспособност и други.

Русе е най-големият икономически център в българския участък на река Дунав. Като цяло областта привлича инвестиции със силен индустриален профил, транспортно разнообразие, квалифицирани кадри, развита образователна инфраструктура и диверсифицирана икономика на услугите. Това е най-привлекателна област за инвестиции в Северна България.

Населението на община Русе наброява над 159 хиляди души и над 3,05% от населеното на страната. Заетостта е над 71%, а безработицата 4,6% по данни на портала investinruse.

В изданието на същия доклад за градовете и регионите на бъдещето за 2022-2023 г. отново Русе се класира на първо място в категорията ефективност на разходите при малките градове. Сред класираните бяха София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и регионите им.

Източник: European Cities and Regions of the Future 2025

В доклада FDI Intelligence се посочва, че въпреки някои твърдения на критици Старият континент отново привлече най-много проекти за преки чуждестранни инвестиции, в сравнение с останалите региони в световен мащаб. Предварителните данни потвърждават нарастващо ниво на концентрация на инвестиции, където европейските райони се конкурират за по-малко, но по-големи проекти за ПЧИ.

Българските региони доминират и в друга графа, а именно в топ 10 на "малки европейски региони по ефективност на разходите.

Седем региона у нас са в топ 10 в тази категория, а именно Стара Загора, Бургас, София, Русе, Пловдив, Варна и София (град).

Източник: European Cities and Regions of the Future 2025

Тук се взема предвид какъв е икономическият потенциал на региона, бизнес среда, създадени работни места през последните години и др.

Победителят за осма поредна година в тази категория е Дъблинският регион. Дом на столицата и най-голям град на Ирландия, регионът Дъблин, е класиран на първо място, както по икономически потенциал, така и като бизнес среда, с привличане на 94 ПЧИ проекта в 91 компании през 2024 г.

Въпреки големината си, Дъблинският регион е на шесто място в Европа по брой създадени работни места през последните пет години. През последната година (до ноември), нейните водещи сектори на ПЧИ включват бизнес услуги, комуникации, финансови услуги и софтуер и ИТ.