България е сред страните с най-голям годишен спад на строителната продукция през декември в Европейския съюз, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Строителната продукция през последния месец на 2020-а се е свила със 7% на годишна база, което беше и най-големият спад от май насам у нас. Само три държави регистрират по-голямо понижение на строителството на годишна база. Това са Белгия с -13%, Чехия с -12% и Франция (-9,7%).

На другия полюс е северната ни съседка Румъния, която записва 11,5% ръст на строителството за разглеждания период. Лек ръст има и в Германия - от малко над 2 на сто.

Средно за Европейския съюз строителната продукция се свива с 3,3% през декември на месечна база, а на годишна база се е свила с 2,3%. В еврозоната спадът е 2,1% на годишна база.

Като цяло и в ЕС, и еврозоната гражданското строителство се е свило повече от инженерното. Строителството на жилищни сгради в ЕС намалява с 3,8% и с 3,3% в еврозоната.

Тенденцията вероятно ще продължи и тази година. Скорошни данни на НСИ показаха, че спрямо предходното тримесечие тpимeceчиe издaдeнитe paзpeшитeлни зa cтpoeж нa жилищни cгpaди у нас нaмaлявaт c 15,6%, бpoят нa жилищaтa в тяx - c 33%. Πpи бpoя нa издaдeнитe paзpeшитeлни зa cтpoeж нa aдминиcтpaтивни и дpyги видoвe cгpaди cъщo ce нaблюдaвa cпaд cъoтвeтнo c 15,2% и 12,9%, a oбщaтa им зacтpoeнa плoщ e пo-мaлĸo cъoтвeтнo cъc 70% и 28%.

Според данните почти три четвърти от новопостроените жилищни сгради в периода октомври - декември 2020 г у нас са къщи, което може би се дължи на по-голямо търсене на фона на пандемичната година. За сметка на това намаляват сградите от смесен тип.