Инвеститорите очакват много неща, но може би едно скорошно събитие ще попадне най-силно под "светлините на прожекторите". Става дума за годишната среща на Уорън Бъфет с акционерите на Berkshire Hathaway, която ще се проведе на 6 май. Това може да е една среща с по- голямо значение, отколкото през последните години.

На практика тази среща ще бъде първия път, когато пазарите ще чуят от "Оракула от Омаха" относно банковата криза, докато тазгодишната среща също идва само дни след среща на Федералния резерв.

Когато имате някой, който седи с близо 100 милиарда долара в брой, както е Бъфет, всяка дума за банкови оценки, ако Berkshire обмисли сключването на сделки за проблемни регионални банки и действията на правителството за спасяване на финансови институции, ще има огромна тежест.

И тук не става въпрос само за паричния аспект, но и за познанията на Бъфет за банковата система, които допълнително засилват интригата.

Бъфет спаси Solomon Brothers в началото на 90-те след търговски скандал. Той даде спасителен пояс на Goldman Sachs (GS) по време на финансовата криза. И той е основен акционер в няколко финансови акции, включително American Express (AXP), Bank of America (BAC), Citigroup (C) и U.S. Bancorp (USB).

Това, което Бъфет може да каже за високопоставените технологични холдинги HP (HPQ), Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) - където главният изпълнителен директор Анди Джаси все повече е на горещия стол - може да е определящо, тъй като търговията с технологии остава в полза след първото тримесечие.

Както винаги, Бъфет ще има много за коментиране и изглежда готов да претегля широк спектър от теми.

И Бъфет изглежда възнамерява да наблегне на широко този път, като написа в съобщение до акционерите: "Миналата година направих грешка, като отделих твърде много време за няколко теми. Следователно отговорихме на твърде малко въпроси. Няма да се заблудя тази година."

Покупка ли са акциите на Berkshire?

Докато около 30 000 инвеститори на Berkshire Hathaway се подготвят да се съберат в Омаха, Небраска, на 6 май за годишната среща на компанията, има много причини за ентусиазъм - и не само защото изпълнителният директор Уорън Бъфет изглежда толкова остър, както винаги на 92 години.

Berkshire Hathaway никога не е бил в по-добра форма. Неговите оперативни печалби след облагане с данъци от широко диверсифицирана група бизнеси, включително железопътната линия Burlington Northern Santa Fe, огромен бизнес за застраховане на имущество и злополука и една от най-големите електрически компании в страната, се очаква да нараснат с повече от 10% на годишна база, до 35 милиарда долара въпреки икономическите затруднения.

Още по-добре, Бъфет отново се държи като Бъфет.

След период на бездействие след началото на пандемията - която разочарова много инвеститори в Berkshire - Бъфет грабна застрахователя P&C Alleghany за 11,6 милиарда долара миналата година - на ниска цена. Той похарчи 8 милиарда долара по-рано тази година, за да увеличи дела на Berkshire до 80% в компанията майка на спирките за камиони Pilot Flying J, които трябва да се възползват от ускореното внедряване на зарядни станции в цялата страна през следващото десетилетие.

Бъфет също е бил активен купувач на акции, особено в енергийния сектор. В момента Berkshire притежава акции на Chevron (CVX) на стойност 27 милиарда долара и постоянно увеличава дела си до 23,6% в Occidental Petroleum (OXY) на стойност 13 милиарда долара, което предизвика спекулации, че Бъфет може да купи цялата компания.

Дори след това Berkshire разполага с повече от $125 милиарда пари, които могат да бъдат използвани в това, което Бъфет нарече придобиване с "размер на слон". Дотогава тези пари, които Бъфет хитро съхраняваше в краткосрочни съкровищни бонове, могат да спечелят 5%, докато банките седят на над $600 милиарда загуби от облигации. Плюс това, това е една от най-дефанзивните акции с голяма капитализация поради това, което Бъфет нарича своя баланс 'Форт Нокс' и трайни печалби.

"Berkshire е привлекателна и отбранителна във финансовия сектор", казва анализаторът на Edward Jones Джеймс Шанахан, който отбелязва, че компанията няма проблеми със заеми, финансирането и маржа, пред които са изправени банките.

Добавете всичко и акциите на Berkshire изглеждат привлекателни, въпреки че не изглеждат евтини. Акциите от клас А, на около 500 000 долара, са нараснали с 6,6% тази година и се търгуват за 21,6 пъти прогнозираните печалби за 2023 г., премия спрямо 18,9 пъти индекса S&P 500. Акциите се оценяват на около 1,4 пъти балансовата стойност, като се използва оценката на Шанахан от 30 юни за балансовата стойност, в съответствие с пет- и 10- годишните средни стойности.

По-активно търгуваните акции на Berkshire клас B изглеждат като малко по-добър залог. Те се търгуват за $326 на акция, приблизително 2% отстъпка от акциите клас A. (Всяка акция B струва 1/1500 от акция A.)

Много инвеститори се съсредоточават върху това, което Бъфет нарече "преглед през" печалбите на Berkshire, изчисление, което отразява пропорционалните печалби на компаниите в инвестиционния портфейл на компанията, водени от Apple (AAPL). Въз основа на тази мярка, която не отговаря на общоприетите счетоводни принципи, Berkshire се оценява на около 14 пъти повече от прогнозираните печалби за 2023 г.

Крис Блумстран, дългогодишен инвеститор в Berkshire, който управлява Semper Augustus, инвестиционна фирма в Сейнт Луис, оцени Berkshire по-рано тази година въз основа на няколко показателя. Те струваха средно 421 долара за акция от клас B.

"Berkshire се търгува на около 75% от присъщата си стойност", казва той.

Отличителният бизнес на Berkshire включва неговата полезност, която според Блумстран е "несравнима" в индустрията поради своя мащаб и перспективи за растеж. Застрахователният бизнес на Berkshire се възползва от по-силното ценообразуване в индустрията, като Geico, неговият голям автомобилен застраховател, се очаква да реализира печалба от застраховане тази година, след като загуби 1,9 милиарда долара миналата година.

Обратното изкупуване на Berkshire е трудно да се предвиди, тъй като Бъфет е чувствителен към цената. Цифра близо до 15 милиарда долара през 2023 г., двойно повече от общата сума за миналата година, изглежда разумна въз основа на темпа на обратно изкупуване досега.

Това би било 2% от пазарната капитализация на Berkshire. Компанията не изплаща дивиденти и е малко вероятно да го направи, докато Бъфет е жив. И това, разбира се, е проблемът. Бъфет трябва да навърши 93 години през август. Да се каже, че той е незаменим, предвид неговите мениджърски и инвестиционни умения, не е подценяване. "Той все още е най-добрият разпределител на капитал", казва Блумстран.

Berkshire отбеляза резултат с инвестиции в група японски търговски компании, които сега възлизат на около 12 милиарда долара. Делът на Apple, който сега струва 151 милиарда долара, е около пет пъти повече от платеното от Berkshire.

Все пак Бъфет каза, че акциите на Berkshire, които се представиха само в съответствие с S&P 500 през последните 5, 10 и 20 години, ще се повишат, а няма да паднат, както мнозина биха предположили, когато той умре, тъй като инвеститорите биха заложили на разпадане на разрастващата се компания. Това е ход, на който той се противопоставя, а допълненията в борда през последните години, включително дъщерята на Бъфет Сюзън, могат да бъдат предназначени отчасти да запазят Berkshire непокътнати след смъртта му.

Окуражаващо е обаче, че вероятният наследник на Бъфет, 60-годишният Грег Абел, който оглавява незастрахователните операции на Berkshire, поема по-настоятелна роля в конгломерата в подобряването на операциите в дъщерните дружества, нещо, което прочутият безгрижен Бъфет предпочиташе да не прави.

"Той вероятно е по-твърд от мен по отношение на свършването на нещата и всичко останало", каза Бъфет наскоро в интервю за CNBC. "И така, управлението на Berkshire вече се е подобрило драстично."

Абел и Аджит Джейн, ръководителят на застрахователния бизнес на Berkshire, ще присъстват на годишната среща, за да отговарят на въпроси на акционерите заедно с Бъфет и неговия дългогодишен партньор, заместник-председател Чарли Мънгър, който е на 99 година. И ще има много въпроси. Най-вече акционерите на Berkshire ще се насладят на присъствието, хумора и прозренията на Бъфет, знаейки, че няма да има много повече от тези събития.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.