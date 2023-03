Доларът се обезценява спрямо еврото, йената и лирата стерлинги в петък сутринта поради подобряването на настроенията на търговците и по-ниското търсене на активи-убежища на фона на намаляващите страхове за банковия сектор на САЩ.

По-рано стана известно, че американската First Republic Bank, която се сблъска с изтичане на инвеститорски средства от депозити поради ситуацията със Silicon Valley Bank, е получила 30 милиарда долара помощ от 11 големи американски банки, включително JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Освен това финансовите институции декларираха доверието си "в банки от всякакъв размер" и готовност да им помогнат при необходимост. Тази новина оказа подкрепа на фондовите пазари и на други рискови активи и допринесе за отслабването на щатския долар, коментира Trading Economics.

В четвъртък Европейската централна банка повиши и трите основни лихвени проценти с 50 базисни пункта, както беше планирано, въпреки сътресенията във финансовия сектор. Паричният регулатор на еврозоната увеличи основния лихвен процент по заемите до 3,5%, лихвения процент по депозитите - до 3%, лихвения процент по маржин заемите - до 3,75%. Освен това ЕЦБ понижи прогнозите за инфлацията в еврозоната за 2023-2025 г., а също така подобри прогнозата за растеж на БВП за текущата година.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза по време на пресконференция след срещата, че Централната банка не се отказва от ангажимента си за борба с високата инфлация, но в настоящата ситуация не може да говори за това как основните лихвени проценти ще се променят в бъдеще.

Системата на Федералния резерв (FRS) ще проведе редовно заседание следващата седмица. Търговците очакват да повиши лихвите с до 25 б.п., отбелязва Bloomberg.

Към 10:11 часа българско време общата европейска валута поскъпна спрямо долара с 0,60% - до $1,0669 за едно евро в сравнение с $1,0610 за евро при затварянето на пазара в четвъртък.

Цената на щатската валута спрямо японската се понижи с 0,43% - до 133,10 йени за долар спрямо при 133,74 йени за долар в края на предходната сесия.

Британската лира стерлинг се покачва с 0,52% - до 1,2170 долара за един паунд спрямо 1,2109 долара за паунд предния ден.

Индексът ICE, който показва динамиката на долара спрямо шест валути (евро, швейцарски франк, йена, канадски долар, лира стерлинг и шведска крона), губи 0,34% в хода на днешната търговия, а по-широкият WSJ Dollar Index - 0,36%.