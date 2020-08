Четирите най-големи банки в Китай имат недостиг от трилиони юани, за да отговорят на световните изисквания за капиталова адекватност, които имат за цел да предпазят публичната и финансовата система от фалити на основните играчи на пазара. Това посочват в свой анализ от рейтинговата агенция S&P.

Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, които са системни банки не само за втората най-голяма икономика, но и в световен мащаб, имат недостиг от общо 2,25 трилиона юана или 323 милиарда долара, за да покрият тези изисквания.

От рейтинговата агенция предупреждават, че тази "дупка" в общия им капитал може да достигне 6,51 трилиона юана или 940 милиарда долара до 2024 година в резултат на негативния ефект от пандемията, пише Bloomberg.

Общите приходи на всички над 1000 търговски банки в Китай отчете най-големият спад за последното десетилетие през второто тримесечие на 2020 година, докато необслужваните кредити стигнаха рекорден обем.

Конкретно четирите най-големи финансови институции са сред тези, поели основния удар.

За системните банки от развиващите се пазари изискванията за рисково претеглени активи се повишават до поне 16% от началото на 2025 година, като те трябва да достигнат 18% до 2028 година, според Борда за финансова стабилност към Г-20.