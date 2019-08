На 6 август 1991 година английският физик и компютърен специалист Тим Бърнърс-Лий поставя началото на познатото ни като World Wide Web (W3). Той публикува първият уебсайт в света, който цели да обслужва Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (ЦЕРН).

Година по-рано е издадено разрешение за ползването на първия уебсървър, който носи името CERN httpd.

До края на 1992 година в световната мрежа съществуват десет уебсайта. След като ЦЕРН правят W3 технологията публично достъпна през следващата година, техният брой започва да расте с бързо темпо.

До 1994 година вече са се появили близо 3000 сайта, а един от тях е днешният Yahoo!. Тогава обаче той носи съвсем друго име - Jerry and David"s Guide to the World Wide Web, и стартира като обикновена интернет директория.

До моментът, в който Google дебютира 4 години по-късно, в интернет пространството вече има два милиона уебсайта.

От онлайн платформата Statista разглеждат как се е развил World Wide Web от 1991 година до днес. За целта те използват данни на Internet Live Stats. Според тях към август 2019 година съществуват 1,71 милиарда уебсайта.