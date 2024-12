Смята се, че Кремъл е прекъснал достъпа до интернет в някои райони на Русия, докато продължава да изгражда своя собствена суверенна мрежа.

Руската федерална агенция за регулиране на интернет Роскомнадзор ограничи глобалния достъп до интернет за един ден в няколко региона, така че VPN мрежите да не могат да го заобиколят, се казва в доклади, цитирани от Business Insider.

Според съобщения в местните новини, цитирани от американския мозъчен тръст The Institute for the Study of War, Роскомнадзор е провеждал тестове за по-строг контрол на достъпа до интернет в регион с мюсюлманско мнозинство в южната част на страната Дагестан.

Дагестанският новинарски сайт Chernovik съобщи, че хората в засегнатите региони, включително Чечня и Ингушетия, не са имали достъп до уебсайтове и YouTube, Amazon и Telegram, дори с виртуални частни мрежи или VPN, които използват криптиране, за да заобиколят публичните интернет платформи.

В изявление до "Комерсант" през ноември Роскомнадзор съобщи, че целта на тестовете е да се гарантира, че руският интернет RuNet може да бъде отрязан от глобалния интернет.

Русия отдавна се стреми да ограничи достъпа на страната до интернет, като някои уебсайтове, включително глобални новинарски, са недостъпни за нормалните потребители.

Кремъл иска да управлява стриктно потока от информация, достъпна за руснаците, като теми, включително войната в Украйна, са силно цензурирани.

Някои граждани са използвали VPN за преодоляване на ограниченията и достъп до информация и услуги в глобалната мрежа. Търсенето на VPN се увеличи след руското нахлуване в Украйна, когато бяха наложени по-строги интернет ограничения, съобщи Business Insider през 2022 г.

ISW коментира, че последните тестове изглежда са били фокусирани върху региони с история на размирици срещу властите в Москва.

"Роскомнадзор вероятно е възнамерявал отчасти да тества способността си успешно да изключи Чечня, Дагестан и Ингушетия - руски федерални субекти с мюсюлманско мнозинство и с история на нестабилност от услуги като Telegram, за да контролира информационното пространство в случай на нестабилност в бъдеще", отбелязва ISW.

Тестовете вероятно са част от план за по-голямо ограничаване на достъпа до глобалния интернет в Русия.