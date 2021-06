Американската авиокомпания American Airlines Group Inc. планира да инвестира 25 милиона долара в британския стартъп Vertical Aerospace Group Ltd., специализиран в електрическите самолети, пише The ​​Wall Street Journal.

American Airlines възнамерява да закупи 250 въздушни таксита от Vertical . Въздушният превозвач има също така опция да закупи допълнително 100 такива летателни апарата.

Общият обем на предварителните поръчки от клиенти като лизинговата авиокомпания Avolon и авиокомпанията Virgin Atlantic е 1000 електрически самолета, според съобщение за пресата от Vertical.

От American Airlines отбелязат, че електрическите самолети, които могат да излитат вертикално като хеликоптери, са подходящи да превозват пътници в оживените градове до и от летищата.

Пускането на въздушното такси обаче може да бъде отложено, отбелязва The ​​Wall Street Journal. Плановете за провеждане на първия тест на VA-X4 по-късно тази година, а и поръчката на American Airlines ще подлежи на одобрение от регулаторите.

Британското стартираща компания очаква да започне търговска дейност през 2024 г., след като получи одобрение от европейските регулатори. Aircraft Vertical ще може да превозва четирима пътници и да пътува със скорост 200 мили в час (около 322 км / ч).

Vertical също обяви, че ще навлезе на свободния пазар чрез сливане със специална компания за придобиване (SPAC). Обединената компания се оценява на 2,2 милиарда долара.

Инвеститорите във Vertical, основана през 2016 г., включват Honeywell International Inc., Rolls-Royce Holdings Plc и фонда за рисков капитал Microsoft Corp.

Американският авиогигант Boeing Co. Също инвестира и в разработването на въздушно такси, което може да замени съществуващите градски хеликоптери, като същевременно намали шума и въглеродните емисии.