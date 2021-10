Когато компаниите станат публични и се търгуват на фондовата борса, те искат да привлекат не само допълнително финансиране, но и внимание към бранда си. Следващите четири компании предизвикват силен интерес и ярко се открояват на фондовия пазар. И разбира се, те са много печеливши.

Chicken soup for the Soul Entertainment, Inc. (CSSE)

Може би сте чели сборника с разкази "Пилешка супа за душата". Този бестселър с мотивиращи и положителни истории слага началото на голяма корпорация.

През 1993 г. лекторите Джак Канфийлд и Марк Хансен започват да използват вдъхновяващите истории на обикновени хора в своите мотивационни обучения. Според "легендата", след лекциите, присъстващи на тях хора попитали лекторите къде могат да прочетат тези истории отново. Тогава Канфийлд и Хансен решили, че трябва да напишат книга. Преди над 25 години нито един издател не е искал да издаде "Пилешка супа за душата". Но днес повече от 500 милиона екземпляра от поредицата са продадени по целия свят и всеки може да инвестира в "позитивната" корпорация на борсата NASDAQ.

Целта на "Пилешка супа за душата" е да изпълни дома на своите потребители с вдъхновение и радост. Всичко, което прави CSSE, е в съответствие с тази идеология, твърдят от компанията. Например, основателите на компанията обясняват целесъобразността на бизнеса с храни за домашни любимци с факта, че домашните любимци доставят радост на своите собственици.

Понастоящем корпорацията "Пилешка супа за душа" се занимава с: храна за домашни любимци, онлайн списанието aplus.com, телевизионни предавания и филми и разбира се, поредицата "Пилешка супа за душата".

Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

Компанията "Одисей" се занимава с изслдване на потънали кораби. Експертите на компанията са професионални "ловци на съкровища", които търсят отдавна забравени скъпоценности на дъното на океана.

През 2007 г. Odyssey открива съкровище от стари монети за 500 млн. долара в трюма на платноходен кораб на дъното на Атлантическия океан. Научавайки за това, Испания заявила, че този кораб е нейната военна фрегата Nuestra Senora de las Mercedes, потънала през 1804 г. Което означава, че артефактите също принадлежат на държавата Испания. Компанията започва съдебен спор, но съдът на САЩ решава делото в полза на Испания. И Odyssey Marine Exploration трябваше да върнат 600 хил. сребърни монети на Мадрид.

Collectors Universe, Inc. (CLCT)

Защо топката, подписана от бейзболния играч Едвин Енкарнасион, е оценена на 210,99 долара, а автографът на бейзболиста Брайс Харпър струва 650 долара? На този въпрос може да отговори компанията Collectors Universе, която оценява и сертифицира колекционерски предмети.

Collectors Universe е специализирана в оценяването на спортни колекционерски предмети (автографи, снимки, инвентар на спортисти и др.), монети и марки.

Компанията притежава и сайта collectors.com, на който са показани колекционерски предмети от много интернет портали.

Collector Universe е лидер в своя пазарен сегмент със 77 милиона сертифицирани колекционерски експонати. Но самата компания не е много голяма - нейната печалба за 4-то тримесечие на 2019 г. е близо 20 млн. долара.

Cedar Fair, L.P. (FUN)

Тук първо ще поясним, че тикерът е кратко име на ценна книга (акции), т.е. нейно символно обозначение. Използва се за удобство. Например, акциите на компаниитя АТТ имат тикер Т, а акциите на компанията Microsoft - MSFT. В САЩ се счита за много престижно да имаш тикер от 1-2 символа. В Германия обаче, тикерите се състоят от цифрови, а не от буквени символи. "Пълзяща" по електронно табло или компютърен екран оперативна лента с условно обозначение на финансовите инструменти, цените им и обема на сделките също се нарича тикер.

Обозначаването с тикер е добра възможност за една компания да декларира своята мисия и пазарно позициониране. Това и е направила компанията Cedar Fair, която е използвала своя тикер (FUN) максимално креативно и печелившо. Cedar Fair притежава 13 увеселителни парка в САЩ. Тикерът FUN стана част от марката със слогана "Забавлението за нас е сериозен бизнес".

Този "несериозен" бизнес носи стабилен постоянен доход, коментират от Cedar Fair. За 30 години, компанията е изплатила дивиденти на обща сума 2,6 млрд. долара.