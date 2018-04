Netflix ще увеличи рязко инвестициите си в съдържание, произведено в Европа. През 2018 година компанията планира да похарчи един милиард долара в оригинални продукции -- около два пъти повече, отколкото през 2017 година.

Netflix представи десет нови проекта, включително седем оригинални сериала - Mortel été (Франция), The Wave (Германия), Luna Nera (Италия), La Casa de Papel (Испания), The English Game (Великобритания), Turn Up Charlie (Великобритания) и все още неозаглавен сериал, който ще бъде заснет в Холандия.

Освен това ще бъдат заснети два документални филма - френски и италиански. Четири сериала, които вече се снимат в Европа, ще бъдат продължени. Миналата година Netflix създаде 400 работни места в Амстердам.

В световен мащаб, компанията очаква да похарчи осем милиарда долара за създаване на оригинални продукции.