Галина Паунчева е новият изпълнителен директор на комуникационна агенция d:istinkt. Тя поема ръководството от Боян Иванович, който успешно ръководи и развива бизнеса на компанията от 2019 г. като разшири нейното портфолио от клиенти и предлагани услуги. За този период пиар агенцията премина най-голямата си трансформация към креативен бизнес за интегрирани комуникации, който отговаря на всички съвременни очаквания на модерните компании.

"Безкрайно развълнувана и горда съм да поема ръководството на една от най-успешните и награждавани комуникационни агенции в България. Безспорно, освен признание, това е и огромна отговорност и вярвам, че заедно с прекрасния екип от талантливи професионалисти в компанията, ще успея да надградя успехите, постигнати досега, така че d:istinkt да продължи да бъде лидер на пазара и символ на изключителен професионализъм, креативност и доверие" - коментира Галина Паунчева, изпълнителен директор на d:istinkt.

d:istinkt бе отличена за втора поредна година с приза "Агенция на годината" от Българската асоциация на PR агенциите в конкурса BAPRA Bright Awards 2022. d:istinkt спечели общо 11 награди в редица категории за работата си по организацията и изпълнението на ефективни кампании и комуникационни стратегии за клиенти като TELUS International, Lidl и Yettel.

Галина Паунчева има над 18 години опит в стратегическото планиране, реализирането и управлението на проекти в сферата на корпоративни комуникации, бранд консултации, криейтив, продукция на събития, медийни стратегии и стратегически комуникации.

Кариерата на Галина Паунчева в сферата на комуникационните услуги стартира в APRA PN BCG през 2005 г. Тя бързо се изкачва по корпоративната стълбица, заемайки редица ръководни позиции, като продължава своето професионално развитие в българското представителство на Edelman - AMI Communications България. Нейният професионален път продължава като Chief Business Development Officer в специлиазирана агеция за събитиен мениджмънт Evento. През 2019 г. основава Wonderland - Brand & Event Management Agency.

Нейна страст са и цялостната продукция на различни събития и тя осъществява своята мечта да работи и за големи музикални проекти, сред които концерти на Любо Киров и Миро. Галина Паунчева е автор на книгата "How to Launch a Successful Brand: A Step-by-Step Guide for Building a Powerful Brand". Притежава професионално образование като икономист със специалност Бизнес администрация, както и в сферата на Връзките с обществеността.