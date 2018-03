Правителството на Китай работи над план за обединяването на двете най-големи корабостроителни компании в страната. Идеята е да се създаде гигант в отрасъла, който да засенчи своите южнокорейски конкуренти, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници, запознати с темата.

Държавният съвет на КНР вече е дал предварително съгласие за сливането на China State Shipbuilding Corp. (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC), твърдят източниците на агенцията.

Общите приходи на тези две компании представлява 508 милиарда юана ($81 млрд.). Те произвеждат различна продукция - от самолетоносачи за военноморските сили на страната до контейнеровози, танкери за петрол и втечнен газ, до търговски и пътнически кораби.

На този етап още много детайли около обединяването трябва да бъдат съгласувани и утвърдени от министерствата и регулиращите органи. Двете компании имат дъщерни предприятия, чийто акции се търгуват на фондовите борси в Шанхай и Хонконг.

В резултат на сливането ще бъде създаден гигант в сектора, неговата годишен оборот ще надхвърли два пъти приходите на южнокорейските водещи в света компании като Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. Тези три компании са най-големите корабостроители в света по размер на пазарната капитализация.

Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., от структурата CSSC, е първата корабостроителница в Китай, която построи танкер за превоз на втечнен природен газ. CSIC бе първият корабостроител направил супертанкер за петрол.

Компанията CSSC планира да проектира и построи голям круизен плавателен съд.