Преди да се присъедини към Apple, Тим Кук е бил на редица високи позиции в големи технологични компании: 12 години той е прекарал в IBM, а после е бил назначен като мениджър в Intelligent Electronics и после Compaq.

По времето, в което настоящият главен изпълнителен директор на Apple е бил в Compaq, компанията е била най-големият производител на персонални компютри в света и вече неколкократно е отказвал предложени интервюта в производителя на iPhone. Но тяхната упоритост в крайна сметка се отплаща, разказва CNBC, цитирайки книгата "Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level".

В крайна сметка Кук решил, че поне трябва да се срещне със Стив Джобс. "Стив създаде цялата индустрия, в която съм сега" и "той прави нещо съвсем различно", казва той през 2014 г.

Когато двамата се срещата за първи път, Джобс му обяснява стратегията и визията за Apple. И описва продукт, който ще разтърси компютърния свят с дизайн, невиждан никога преди. Продуктът е невероятно успешния iMac G3, пуснат през 1998 г.

Кук е заинтригуван. Въпреки че е бил щастлив в Compaq, срещата му с Джобс го вдъхновява. След като си тръгва от разговора, вече е убеден, че да работи за легенда като Джобс би било невероятна привилегия.

Разбира се, Кук е имал някои притеснения, но в крайна сметка те не са били достатъчно важни. В Compaq заплатата му е била по-голяма, а и най-близките му са го съветвали да не избира Apple.

А и за разлика от днес тогава компания не е била място, на което искат да работят много хора. Производителят е бил близо до фалита.

Но Кук е бил наясно, че да се откаже от позицията в Apple означава да се откаже от възможността да бъде част от нещо специално.

Така през март 1998 Джобс назначава тогава 37-годишния Кук като старши вицепрезидент по световните операции с основна заплата от $400 000. И в крайна сметка той се оказва може би най-доброто назначение, което Джобс прави.