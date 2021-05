Една от най-престижните международни аукционни къщи Sotheby"s обяви, че ще приеме виртуалните пари биткойн и ефириум като плащане за емблематичното произведение на Banksy "Love Is In The Air". Това е поредното доказателство за все по-нарастващото и масово приемане на криптовалутите.

Произведението се оценява на 3 до 5 милиона долара, а купувачът, който спечели в наддаването ще има възможност да плати с криптовалута

Аукционната къща се е свързала с борсата за криптовалута Coinbase за продажба. От там заявиха, че ще помогнат за управлението в колебанията на цените по време на търга в Ню Йорк, който ще се проведе през следващата седмица.

Припомняме, че след като отбеляза спад, биткойнът отново достигна рекордно високо ниво от $65 000 миналия месец. Печалбите на виртуалната валута се подхранват и от все по-нарастващото приемане сред големите американски компании.

Криптовалутите вече оставиха своя отпечатък в света на дигиталното изкуство

Дигитално произведение "Всеки ден - първите 5000 дни" от американския художник Майк Уинкелман, който е по-известен като Бийпъл, беше продадено за близо 70 милиона долара в Christie's през март. Това се случи при първата продажба на произведение на изкуството, което не съществува във физическа форма.

От Coinbase обявиха, че партньорството им със Sotheby"s може да проправи път за по-нататъшното възприемане на криптовалута в аукционните къщи.