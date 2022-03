Най-големият круизен кораб в света Wonder of the Seas ще отплава за първи път този петък. Корабът е собственост на Royal Caribbean и отпътува от Порт Евърглейдс във Форт Лодърдейл на седемдневно плаване до Карибите.

Сред дестинациите, които ще посети са градовете Сан Хуан, Насау и др. "Каним туристите на борда на най-големия круизен кораб в света, за да изживеят комбинация от изцяло нови приключения на любими места", се казва в изявление, цитирано от Business Insider.

Круизният кораб, който е дълъг 362 метра, широк 65 метра и тежи 236 857 тона, може да побере близо 6 988 пътници.

източний: royalcaribbeanpresscenter

Корабът предлага множество удобства, включително мини-голф игрище и 10-етажна водна пързалка. Сред развлеченията са пързаляне с кънки и водни представления.

На кораба има над 20 ресторанта, барове и салони. Кухните на борда предлагат всякакви ястия - италиански, японски и др.

Круизната индустрия пострада доста от пандемията, заради ограниченията за пътуване, но светът започна да се отваря и някои от най-големите круизни компании отчетоха скок в търсенето.

Миналата година големи круизни компании като Royal Caribbean Group, Carnival Group и MSC Cruises отчетоха скок пътниците на борда на корабите.

Според Royal Caribbean, Wonder of the Seas предлага круизи по Карибите със седем нощувки през април. Ще се предлагат и круизи по Средиземно море.