Икономическата литература рядко оглавява класациите, а обикновено хората започват да си задават въпроси когато обикновено е твърде късно, защото към този момент те вече са засегнати от поредната криза или са изгубили спестяванията си. Сега ситуацията е точно такава.

За разлика от очакванията на мнозината, дисциплината обаче не изисква задължително познания по няколко висши математики и докторантура, за да можем да разберем какво се случва в стопанството около нас. Всъщност трябва да се има предвид, че до втората половина на XIX в. математиката е относително слабо застъпена в икономическите текстове - феномените около нас са били описвани с "прости" думи, което все пак е достатъчно добър подход, който е позволил раждането на най-правилните концепции в науката.

Тук ще представя най-добрата икономическа литература, позволяваща лесното (или, в някои случаи, не толкова лесното) разбиране на света около нас. Във всяка категория ще започна с най-достъпните текстове и ще градирам към по-професионалните и по-изискващи такива.

Почти всички заглавия на български език са произведения, които вече са преведени и издадени (някои от тях може да са с изчерпан тираж). Изключение прави magnum opus-ът на испанският професор Хесус Уерта де Сото "Пари, банков кредит и икономически цикли", който е преведен, но все още не е издаден, затова и линкът е към текста на английски език.

Разбиране на икономиката като цяло

"Икономиката в един урок" (Хенри Хазлит)

Lessons for the Young Economist (Робърт Мърфи)

Man, Economy, and State, Making Economic Sense (Мъри Ротбард)

"Човешкото действие" (Лудвиг фон Мизес)

Common Sense Economics (Албърт Хан)

"Богатството на народите" (Адам Смит)

Икономически кризи

Meltdown (Томас Уудс)

"Небостъргачи и бизнес цикли" (Марк Торнтън)

"Финансовият крах" (Йохан Норберг)

"Тайните фалити на комунизма" (Христо Христов)

The Causes of the Economic Crisis, and Other Essays Before and After the Great Depression (Лудвиг фон Мизес)

Crash Proof, How the Economy Grows and Why It Crashes и Real Crash (Питър Шиф)

America"s Great Depression, The Panic of 1819: Reactions and Policies, Economic Depressions: Their Cause and Cure (Мъри Ротбард)

The Bubble that Broke the World (Гарет Гарет)

Early Speculative Bubbles and Increases in the Supply of Money (Дъг Френч)

The Great Depression (Лайънел Робинс)

Банкиране, пари, лихва и кредит

"Пари, банков кредит и икономически цикли" (Хесус Уерта де Сото)

"Трагедията на еврото" (Филип Багус)

Understanding Money Mechanics (Робърт Мърфи)

The Mystery of Banking, What Has Government Done to Our Money?, The Case Against the Fed (Мъри Ротбард)

Time and Money (Роджър Гарисън)

Capital and Interest (Ойген фон Бьом-Баверк)

Capital and Its Structure (Лудвиг Лахман)

Aspects of the Pathology of Money (Михаел Хайлперин)

America's Money Machine: The Story of the Federal Reserve (Елджин Гроусклоуз)

Theory of Money and Credit (Лудвиг фон Мизес)

Bank Credit, Banking and the Business Cycle (Честър Филипс)

Риск и несигурност

"Черният лебед" и "Антикрехкост: Как да извлечем ползи от хаоса" (Насим Никълъс Талеб)

Risk, Uncertainty, and Profit (Франк Найт)

Бизнес, правителствени интервенции и конкуренция

"Приключенията на Джонатан Гълибъл" (Кен Скуланд)

"Държавата" (Фредерик Бастиа)

"Антикапиталистическото мислене", "Бюрокрацията" (Лудвиг фон Мизес)

"Капитализмът: Непознатият идеал" (Айн Ранд)

"Капитализъм без граници" (Андрю Бърнщайн)

Anything That's Peaceful: The Case for the Free Market, I, Pencil (Ленърд Рийд)

The Capitalist and the Entrepreneur: Essays on Organizations and Markets (Питър Клайн)

How Capitalism Saved America (Томас ДиЛоренцо)

Equilibrium, Profit and Loss, and Entrepreneurship (Йорг Гидо Хюлсман)

The Structure of Production (Марк Скаусен)

Competition and Entrepreneurship (Израел Кирзнер)

Organizing Entrepreneurial Judgment (Николай Фос)

Инфлация и дефлация

"Апоплиторисмофобия" (Марк Торнтън)

"Дефлация и свобода" (Йорг Гидо Хюлсман)

In Defense of Deflation (Филип Багус)

Други

Principles of Economics (Карл Менгер)

Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, "Всесилната държава" (Лудвиг фон Мизес)

Karl Marx and the Close of His System (Ойген фон Бьом-Баверк)

Failure of the 'New Economics' (Хенри Хазлит)

Economics of the Free Society (Вилхелм Рьопке)

Castles in the Air (Ленърд Рийд)

Fascism versus Capitalism (Люуин Рокуел)

Elementary Lessons in Logic (Уилям Стенли Джевънс)