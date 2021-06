The United States can impose restrictions and sanctions only when it comes to its jurisdiction. This means companies operating in the United States that make payments in dollars and have access to the US financial system. It is clear that some of the sanctioned companies will not be directly affected, as they have no interest in the United States, but all related support activities, including banking, are potentially affected.

Experience from previous similar cases shows that such companies are isolated from international financial markets and financial institutions. This was stated by the economist at the Institute of Market Economy Lachezar Bogdanov in the program Money.bg on Bulgaria On Air TV .

We do not have any legal framework for any action within the country and we must act on the principle of reasonableness. Prudent behavior of the private sector would be to "protect" these companies, not to enter into partnerships with them, to does not carry out real estate transactions, especially on a large scale , "Bogdanov said.

Economics

According to the expert, the global picture shows that those countries that were first affected by the epidemic are recovering the fastest.

"Най-вече в Китай, но и в съседни страни се наблюдава не просто възстановяване, а надхвърляне на нивата от 2019 година. Малко по-късно това се пренесе и в останалия развит свят. Частично това е ефект от нарасналите цени на някои суровини. Това пък значи, че търсенето се възстановило. Спадът от предходната година беше компенсиран като изключим туризма и пътуванията", смята той.

Световната търговия се възстанови през септември 2020 г. смята Богданов. "Затрудненията бяха основно за хората, но на практика товарите и услугите се възстановиха. Прогнозите за края на глобализацията не се случи", коментира той.

По думите му в някои продуктови категории остават ограничения, като например суровини за лекарства и т.н.

"Парадоксът, който имаме от края на миналата есен е, че например капацитетът за производство на автомобилна електроника, се оказа недостатъчен и има забавяне за доставките, защото няма капацитет за достатъчно производство."

Според икономистът кризата не се превърна във финансова. "Много рано беше отрязан всякакъв шанс да се превърне във финансова или банкова криза. Не беше допуснато да се превърне в криза и на пазара на труда. Това е различен подход от всички макро кризи, които сме виждали досега и затова не се пречупиха основни фундаменти", смята Богданов.

"Факт е, че износът на България през април е рекорден в историята като стойност. Това се дължи на по-високи цени на някои суровини, но има и количествен ефект. Имаме сериозно нарастване в някои сектори - 5 или 10-процентен растеж за някои от тях", казва той.

"През 2008-2009 година Китай с огромни вътрешни инвестиции издърпа най-вече Германия , както и други индустриални икономики на Европа, включително България. Сега се случва нещо подобно", смята той.

Туризъм

По думите му не е ясно както ще предстои и кога ще има структурна промяна.

"We still rely on mass charter tourism. This type of tourism has been hit, but can only be partially offset by Serbs, Romanians and Bulgarians. This will be a sector that is likely to lose and will not recover soon. If there is an argument for state support, it is to preserve a business , "he said.