Доналд Тръмп има много клиенти - такива, които купуват храна в Trump Tower, харчейки 20 долара за бургер. Има такива, които отсядат в хотелските му стаи, плащайки 475 долара за нощувка. Но най-важните клиенти на президента сега са компаниите, наемащи пространство в сградите му.

Те са толкова много, но плащат солидни суми. Всъщност само 25 наематели плащат приблизително 115 милиона долара за наем всяка година. Само тези плащания представляват приблизително 20% от всички приходи, постъпващи в бизнес империята на президента. И тъй като отдаването под наем на пространство има тенденция да бъде бизнес с висок марж, тези 115 милиона долара може да се превърнат в 65 милиона долара оперативна печалба, или приблизително 40% от очакваните общи печалби на Trump Organization за една нормална година.

Две от най-доходоносните сделки, включващи Gucci и Nike, са близо до стария дом на Тръмп. Gucci наема място в кулата на Тръмп на Пето авеню.

Bank of America плаща около 22 милиона долара за пространство в комплекса 555 California Street в Сан Франциско; Делът на Тръмп в този размер е 6,5 милиона долара. Goldman Sachs плаща 5,8 милиона щатски долара, приблизително 1,7 милиона от които отиват при президента.

Тръмп не е трябва публично да разкрива кой му плаща наем. Тъй като Тръмп държи портфолиото си за търговски недвижими имоти чрез поредица от компании, той не трябва да разкрива своите наематели.

Ето 25-те наематели, които според изчисленията на Forbes, плащат най-големи наем на президента.

25.Hadassah - Американска еврейска женска организация, която плаща наем за помещение в Ню Йорк на Wall Street на Тръмп ор приблизително 1,6 милиона долара годишно.

24. Thornton Tomasetti - Компанията за дизайн и инженеринг може скоро да напусне небостъргача на Тръмп. По-рано тази година се появиха новини, че е подписал 15-годишен договор за наем в близката сграда. Сега тя плаща на Тръмп 1,6 милиона долара годишно за наем.

23.Goldman Sachs - една от най-старите финансови институции в света плаща наем на Тръмп 1,7 милиона наем годишно в Калифорния.

22.Fenwick & West - адвокатската кантора плаща на президента наем за година около 1,9 милиона долара за помещение на адрес 555 California Street

21.New York sports clubs плаща наем от 2 милиона долара годишно в Trump Park Avenue в Ню Йорк.

20.Country-Wide Insurance Company - застрахователната компания заема 82 000 квадратни метра в небостъргача на президента в Долен Манхатън като наемът годишно е 2,1 милиона долара.

19.Columbia university - заема 120 000 квадратни метра в 1290 Avenue of the Americas. Подобно на много от най-високоплатените наематели на Тръмп, той нае пространството преди Тръмп да обяви кандидатурата си за президент в САЩ.

18.Enterprise Parking Systems - гаражният оператор плаща на президента годишен наем от 2,3 милиона долара за гараж от 350 паркоместа в Тrump international hotel and tower.

17.State Street Bank and Trust Company - банката заплаща на Тръмп годишен наем от 2,4 милиона долара за помещение в 1290 Avenue of the Americas

16. Linklaters - е мултинационална адвокатска кантора. Един от нейните офиси в Америка е в Avenue of the Americas, където плаща годишен наем от 2,4 милиона долара.

Британската адвокатска кантора се премести в небостъргача Sixth Avenue по-рано тази година.

15.Hachette Book Group е издателска компания. Издателят пуска заглавия, които едновременно популяризират и критикуват президента. Hachette наема място на четвъртия и петия етаж на 1290 Avenue of the Americas. Годишният й наем е 2,5 милиона долара.

14.Bryan cave leighton paisner - адвокатска кантора, също помещаваща се в сградата Avenue of the Americas, плаща годишен наем от 2,5 милиона долара.

13.Green Ivy Schools - oсвен корпоративните наематели, 63-етажният небостъргач на Тръмп във финансовия квартал на Ню Йорк също е домакин на училище. Годишният му наем е 2,6 милиона долара.

12.UBS плаща на Тръмп наем от 2,8 милиона долара за помещение в 555 California Street Building.

11.Kirkland & Ellis. Още една адвокатска кантора, която е наела помещение в California Street Building, а наемът възлиза на 2,9 милиона долара.

10.Dodge & Cox. Известен със своите инвестиционни фондове, Dodge & Cox разполага централата си в небостъргача в Сан Франциско на Тръмп срещу годишен наем от 2,9 милиона долара.

9.Morgan Stanley е американска мултинационална инвестиционна банка и плаща наем в една от сградите на Тръмп от 3,1 милиона годишно.

8.Venable - Адвокатска кантора, която плаща наем на президента в сградата 1290 Avenue of the Americas годишно възлизащ на 3,7 милиона долара.

7.Walgreens Boots Alliance - холдинговото дружество използва помещения в небостъргача 40 wall street, както и в Avenue of the Americas, като наемът е 3,8 милиона долара за година.

6.Cushman & wakefield - консултантската компания в сектора на недвижимите имоти плаща наем в сградата Avenue of the Americas, който е 4,8 милиона годишно.

5.Bank of America плаща наем на Тръмп в сградата в Сан Франциско California Street от 6,5 милиона годишно.

4.Neuberger Berman - частна, независима фирма за управление на инвестиции плаща наем в сградата Avenue of the Americas от 9,6 милиона долара.

3. Nike плаща наем от тлъстата сума от 13 милиона долара годишно на 6 east 57th street.

2.Equitable holdings e е застрахователна компания, която ползва помещение в Avenue of the Americas срещу 13 милиона долара на година.

1.Gucci - Италианската модна марка, която наема 49 000 квадратни метра за своя водещ магазин на Пето авеню, плаща на президента повече от всеки друг, според изчисленията на изданието. Годишният им наем е 22 милиона долара.