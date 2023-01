Бил Гейтс обеща да раздаде по-голямата част от своето богатство и наскоро сподели повече за тези свои планове. Съоснователят на Microsoft направи годишната си сесия Ask Me Anything в Reddit, където отговаря на въпроси, зададени от потребители на Reddit по различни теми.

Един потребител на Reddit го попита не е ли противоречиво да се има за хуманитарист и след като трупа един най-оскъдните ресурси-земя като богатство. Потребителят имаше предвид покупките на земеделска земя от Гейтс. Милиардерът притежава приблизително 1 112884 декара земеделска земя в САЩ, според изданието за 2022 г. на Land Report 100, което проследява най-големите собственици на земя в страната.

В отговор на въпроса Гейтс заяви: "Всичко, което притежавам, ще бъде продадено и парите ще се прехвърлят във Фондацията. Междувременно моята инвестиционна група се опитва да инвестира в производствени активи, включително земеделска земя".

Гейтс имаше предвид Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, която той създаде през 2000 г. с тогавашната си съпруга Мелинда Гейтс. Вече разведената двойка продължава да управлява фондацията заедно. Фондацията е фокусирана върху справянето с проблеми като бедност, неравенство и инфекциозни заболявания.

Гейтс създаде Giving Pledge през 2010 г. заедно с бившата си съпруга Мелинда Френч Гейтс и Уорън Бъфет. Giving Pledge ангажира от най-богатите хора в света да раздадат по-голямата част от богатството си за благотворителни каузи приживе или в завещанията си.

През юли Гейтс обяви, че планира да даде "почти цялото" си богатство на своята филантропска фондация, като заяви, че този ход в крайна сметка ще доведе до изпадането му от списъка на най-богатите хора в света. В момента Гейтс е шестият най-богат човек в света с нетно състояние от 111 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.