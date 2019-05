Приходите от някои от най-популярните имоти на президента на САЩ Доналд Тръмп намаляват миналата година, показва анализ на декларацията на държавния глава, направен от The Wall Street Journal.

Mar-a-Lago Club, курорт във Флорида, е донесъл с почти $2,5 милиона по-малко. Едно от голф игрищата му в щата също намалява с около $1 милион.

Общо, бизнесът на Тръмп му е донесъл $434,8 милиона през 2018 г., 4% по-малко спрямо предходната година. Според декларацията, общата стойност на активите е $1,4 милиарда.

Вицепрезидентът Майк Пенс също е подал декларация, от която става ясно, че дължи над $100 000 студентски заеми за децата си. Приходите от детската му книга, носеща заглавието "Marlon Bundo's A Day in the Life of the Vice President", са намалели до под $5 000 от $50 000 предходната година.

Спадът на приходите на Тръмп съвпада и със спад в дните, които той е прекарал по голф игрищата си в САЩ. Приходите растат от голф игрищата в Шотландия - с над $3 милиона.