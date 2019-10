Apple Inc. е поискала от доставчиците си да увеличат производството на последните три представени модела iPhone с до 10 процента, за да посрещне по-силните от очаквани продажби, пише японският финансов ежедневник Nikkei Asian Review.

Увеличението ще добави между 7 милиона и 8 милиона бройки iPhone към първоначално планираните от базираната в Купертино компания. Акциите на доставчиците на производителя от Murata Manufacturing Co. и Alps Alpine co. в Токио до AAC Technologies Holdings Inc. в Хонконг тръгнаха нагоре след новината. Пазарната капитализация на Apple също се покачи, като тя вече е $1,03 трилиона.

Не е необичайно за Apple постепенно да увеличава поръчките, след като направи първоначална оценка на търсенето, за да се подготви за празничния сезон. Прогнозата за второто полугодие е за продажби на около 75 милиона нови iPhone.

Сред по-значимите промени в новите iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max включват нови, значително по-добри камери, които Bloomberg и редица други издания нарекоха най-добрите на пазара, както и значително подобрен живот на батерията. Решението на Apple да пусне iPhone 11 с $50 по-евтино от предходния модел, също увеличава продажбите.