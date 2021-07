Ever Given — контейнеровозът, който блокира с дни Суецкия канал и създаде проблеми за световната търговия със седмици след това — най-сетне достигна пристанището в Ротердам, Нидерландия, предава The Wall Street Journal. С това 400-метровият гигант слага край на тримесечната сага, която включваше все още неизясненото напълно засядане, месеците на преговори относно компенсация и пратка от летни дамски дрехи, които пристигнаха твърде късно.

Ever Given, който пренася 18 хил. контейнера, е сред най-големите товарни морски съд в света. В продължение на месеци бе и най-популярният.

Корабът пристигна в Ротердам рано сутринта в четвъртък.

Той тръгна от Китай на 8 март тази година и заседна в Суецкия канал на 23 март, където прекара една седмица и затвори може би най-важният морски маршрут, който свързва Средиземно и Червено море. Оттам минава 13% световните стоки, превозвани по море.

Международен екип от около 600 инженери и моряци, както и влотилия от кораби, бяха нужни, за да бъде освободен Ever Given. След това корабът стоя с месеци на котва, докато собственикът и застрахователите преговаряха с египетските власти относно нужната компенсация.

Доклад за инцидента така и не бе публикуван и точната причина за засядането все още не е ясна. Властите, експерти, собствениците и други цитираха различни възможни фактори, включително вятъра, скоростта на съда и други.

Египетските власти първоначално обвиниха собственика и поискаха $900 млн. компенсация. След преговори сумата намаля до около $200 млн., според източници на изданието.

Ever Given пренасяше стоки на стойност $700 млн., включително мебели IKEA, дрехи от марките Tommy Hilfiger и Calvin Klein, както и обувки Nike.

Засядането на морския гигант допринесе към серия събития, които разтърсиха световната търговия и веригите за доставки по-рано тази година. Недостиг на чипове мъчи автоиндустрията. Студът в Тексас спря производството на пластмаса. Контейнерите бяха в недостиг още преди Ever Given да заседне.

Част от стоката на кораба ще бъде свалена в Ротердам, а следващия месец Ever Given потегля за Великобритания, където ще достави хладилници на стойност $100 хил. Те трябваше да пристигнат преди отварянето на нов ресторант на Острова след края на локдауна в края на май.