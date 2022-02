Швейцарската банка Credit Suisse е възможно в продължение на няколко десетилетия да е обслужвала клиенти, замесени в нарушения на човешките права, корупция и трафик на наркотици. Това се казва в медийни материали, базирани на изтичане на данни за над 18 хиляди сметки на обща сума от над 100 милиарда долара.

Германският вестник Sueddeutsche Zeitung е получи данните от анонимен източник и ги е споделил с Проекта за изследване на организираната престъпност и корупция (OCCRP) и десетки други медии по света, включително The New York Times и The Guardian.

Става въпрос за сметки, открити в Credit Suisse от 40-те години на миналия век до предишното десетилетие, като някои от тях все още се използват активно.

Данните показват, че между клиентите на банката са "корумпирани диктатори, заподозрени във военни престъпления и трафик на хора, както и наркодилъри и други престъпници", отбелязва Sueddeutsche Zeitung.

Credit Suisse публикува изявление малко след появата на посочената новина, в което се казва, че тя "отхвърля всички голословни твърдения и инсинуации относно умишлени бизнес практики на банката".

Според швейцарската банка, публикуваните в медиите статии "се основават на непълна, неточна или селективна информация, извадена от контекста, което води до предубедени интерпретации на бизнес практики на банката".

В изявлението на Credit Suisse още се отбелязва, че е проверила въпросните сметки след запитвания от медиите. Около 90% от тези сметки са били закрити или са в процес на закриване към момента на проверката, като 60% са закрити преди 2015 година.

"По отношение на останалите активни сметки, ние сме уверени, че съответните due diligence, проверки, и други мерки на контрол са предприети в съответствие с нашите настоящи политики", се казва още в изявлението на Credit Suisse. "Ще продължим да анализираме ситуацията и да предприемем допълнителни стъпки, ако е необходимо", допълват от банката.

Според съобщения в германски медии, в Credit Suisse са открити 25 сметки на обща стойност 270 милиона долара, принадлежащи на хора, обвинени в кражба на средства от венецуелската държавна петролна компания Petroleos de Venezuela SA.

Освен това, сметки в банката е имал зимбабвийски бизнесмен, който е под санкции на САЩ и Европа за връзки с правителството на бившия президент на Зимбабве Робърт Мугабе. Сметки в банката е имал топ мениджър от фондовата борса в Хонконг, който е осъден за корупция. Филипински трафиканти на хора също са имали сметки в швейцарската банка, според публикациите.

Акциите на Credit Suisse вече загубиха 0,3% от стойността си при търговията днес. През последните 12 месеца, цената им се е понижила с 35%.