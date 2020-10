Германският онлайн търговец на дребно About You е продал над 3 милиона артикула на над 600 000 клиенти само през първата година от старта на румънския пазар. Изчисленията сочат, че местни приходи достигат над 100 милиона евро, предава Romania Insider.

За сравнение, шведската група H&M, най-големият търговец на дрехи на дребно на местния пазар, има продажби от приблизително 208 милиона евро в Румъния през 2019 г., сочат публични данни.

About You планира да увеличи дейността си в сферата на услугите, маркетинга, за да стане лидер на пазара. "Щастливи сме, че първата година беше толкова успешна. Определено виждаме голям потенциал за бъдещето и се стремим да станем лидер на онлайн пазара за модни артикули в Румъния. Ще продължим да приспособяваме магазина си към местните предпочитания, да разширяваме асортимента и ще повишаваме нивото на обслужване", заяви Тарек Мюлер, един от основателите и изпълнителен директор на About You.

През последните 12 месеца търговецът разшири предлагането си за румънския пазар, като допринесе за увеличаване на броя на марките в страната и то значително: от 600 на близо 800. В бъдеще About You планира да стане по-малко зависим от класическата реклама и съществуващите маркетингови канали, като се фокусира повече върху директните канали за комуникация с клиентите.

About You е онлайн търговец на дребно, оценяван над 1 милиард щатски долара. Понастоящем платформата е достъпна на 16 европейски пазара. През 2019- 2020 г. търговците на дребно са генерирали оборот от 742 милиона евро, което съответства на годишен обем на транзакциите от над 2,5 милиарда евро.

Най- големите конкуренти на марката в Румъния са Fashion Days, която е част от групата eMAG, и полският търговец на дребно Answear.