Една от най-големите инвестиционни банки в света - американската JPMorgan Chase, съкрати броя на служителите в своите технологични и оперативни звена с 500, съобщава CNBC. Това се е случило в рамките на миналата седмица.

Уволненията, които засягат основно подразделението на банката в Ню Йорк, идват, въпреки че компанията иска да наеме до 13 000 нови служители. Периодичното съкращаване на работни места се счита за редовен ход сред финансовите компании.

JPMorgan имаше 296 877 служители в края на първото тримесечие на 2023 година, след като увеличи техния брой с около 8% на годишна база.

Припомняме, че през април най-голямата американска банка придоби сриналата се First Republic Bank, предлагайки работа на около 85% от служителите на изправената пред фалит кредитна институция.

JPMorgan беше един от няколкото заинтересовани купувачи, сред които PNC Financial Services Group и Citizens Financial Group Inc, които подадоха окончателни оферти на 30 април по време на търг, проведен от регулаторните органи на САЩ.