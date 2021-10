Петте най-големи търговски вериги в Турция изглежда се превърнаха в изкупителни жертви. Регулатор в страна глоби компаниите по обвинения за картелни договорки относно цените на продаваните продукти. Петте вериги ще трябва да платят общо 2,65 млрд. лири ($276 млн.)

Най-тежко е ударена BIM Birlesik Magazalar AS. Тя ще трябва да плати 958 млн. лири. Yeni Magazacilik AS, позната като A101, ще плати 647 млн лири. Сред засегнатите са и Migro Tica AS (518 млн. лири), Sok Marketler Ticared AS (384 млн. лири) и Carrefour SA (142 млн. лири).

Глобите идват, след като президентът Ердоган по-рано ги посочи като част от виновниците за високата инфлация в страната, която достига почти 20%. Храните поскъпват с почти 30%. Той обеща и 1 000 субсидирани магазина, които да "балансират" пазара.

Migros вече заяви, че ще оспорва решението. Директорът на Асоциацията на търговците на бързооборотни стоки Галип Айкач заяви, че супермаркетите са се превърнали в изкупителна жертва.

Причините са високите цени на храните обаче не се крие в търговците, посочват наблюдатели. В продължение на години Ердоган отказва да възприеме икономическата логика, че високата инфлация се бори с повишение на лихвите. Вместо това, той настоява за намалението им, което допълнително носи покачване на цените, най-вече заради удара по турската лира.