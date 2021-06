Twitter става първата от големите социални мрежи, която обявява платена премиум версия на услугата си, предаде Zero Hedge. Twitter Blue, както ще се казва тя, ще стартира от 2,99 на месец и ще предоставя инструменти за отмяна на вече публикувани туитове и за организирането им.

Една от многото функции ще бъде функция "отмяна на изпращането" за туитове, които потребителите изискват от години, изтъкват от Zero Hedge. Другите функции ще включват функция "Папки с отметки", която ви позволява да групирате запазени туитове, за да ги улесните за по-късно намиране. "Режим на четене" ще позволи на потребителите да четат и споделят теми по-лесно, като ги "превръщат в лесен за четене текст" и комбинират заедно туитове в една страница. Другите функции на Twitter Blue ще включват нов интерфейс: с нови опции за цветна тема като както и възможността за промяна на цвета на иконата на приложението на Twitter.

Новината смъкна акциите на компанията с почти 3%.

От самия Twitter допускат, че от премиум версията ще се възползват основно брандове и медии. Дебютът на Tiwtter Blue ще е първо в Австралия и Канада. Очаква се след това тя да е достъпна и в САЩ.

Както напомнят от The Verge, Twitter започна да тества услуга Tip Jar в началото на май, която позволява на потребителите да изпращат еднократни плащания към любимите си акаунти. През февруари компанията обяви функция Super Follows, която ще позволи на потребителите да таксуват абонаменти за неща като бонус туитове, групи в общността или бюлетини. Бюлетинът стана възможен, след като Twitter придоби услугата за бюлетини Revue в началото на годината. Twitter все още не е обявил кога ще стартира неговата функция Super Follows.