Изключително рядък, ярък лилаво-розов диамант, открит в Русия, може да бъде продаден за до 38 милиона долара, когато стигне до известната аукционна къща Sotheby's.

Известният вече скъпоценен камък, наречен "Духът на розата" (The Spirit of the Rose), предстои да бъде продаден на търг през месец ноември. Откритието му идва в момент, когато тенденцията за цветни камъни като клас активи нараства стабилно.

14,83-каратовият камък е добит от руския производител на диаманти Alrosa - най-големият такъв в света - и е изрязан от най-големия досега розов кристал, откриван някога в Русия. По-точно - в Якутия, Сибир. Камъкът е обработван повече от година.

Очаква се диамантът да бъде изложен, преди да бъде продаден. Той може да бъде видян между 13 и 14 октомври в Хонконг, между 20 и 21 октомври в Сингапур, между 27 и 28 октомври в Тайпе и между 7 и 10 ноември в Женева, където след това ще се състои и самият търг.

Въпреки че всеки цветен диамант е рядък, розовият е може би най-рядко срещаният от всички. Проучванията сочат грубо, че от всеки 10 000 диаманта само един е цветен. Според други данни розовите диаманти представляват под 0,1% от всички диаманти на планетата. Обикновено цветът на диамантите е много рядко явление и се дължи на примес в структурата на самия камък, който води до специфични пречупвания на светлината.

Когато розовите диаманти попаднат в аукционните къщи, те постоянно надминават границата от 1 милион долара на карат. През 2017 година Sotheby's продаде в Хонконг розов диамант с тегло 59,60 карата, или почти 12 грама, наречен "Розова звезда" (Pink Star), за рекордните 71,2 милиона долара, или 1,19 милиона долара на карат. Камъкът е най-големият ярък розов диамант, който е получил оценка "Вътрешно безупречен" от Гемологичния институт на Америка.

Очаква се и този път интересът към розовия диамант да бъде огромен. Някои колекционери и милиардери, които търсят стабилните инвестиции, не биха пропуснали възможността да наддават за камъка.

Източник: Facebook Pink Star, "Розова звезда"

Въпреки че са най-редки обаче, розовите диаманти не държат короната за най-скъпи камъни в света. Ето и бърз преглед на топ 5 на най-скъпите такива.

5. Смарагд/Изумруд - $305 000 на карат

Смарагдите са едни от най-популярните скъпоценни камъни в света. Те се намират по целия свят, но по-голямата част от световните доставки на този зелен зашеметяващ камък идват от Замбия, Зимбабве, Бразилия и Колумбия.

Проблемът със смарагдите е, че повечето имат несъвършенства, често незначителни, но съществуващи. Точно това прави безупречно чистите смарагди много скъпи. Най-известният пример е този с изумруда на Джон Рокфелер, който той купува за съпругата си. Години след смъртта на двойката, синът им обявява смарагда на търг в къщата Christie's, където е продаден за 5,5 милиона долара, или 305 000 долара на карат.

Източник: Christie's

4. Рубин - $1,18 милиона на карат

Рубините са зашеметяващо красиви камъни. Те могат да варират от розово до наситено тъмно червено и обикновено се считат за скъпоценни камъни, символ на страст и енергия.

Най-скъпият рубин, който някога е продаван на търг, е The Sunrise Ruby, или "Рубинът на изгрева", с цвят на "гълъбова кръв". 26-каратовият скъпоценен камък е добит в Мианмар и е кръстен на стихотворение, написано от поета от 13-ти век Руми. На търга той достига цена от 30,33 милиона долара, или по 1,18 милиона долара на карат, което е удивителна цена за рубин.

Източник: Facebook

3. Розов диамант - $1,19 милиона на карат

2. Жадеит - $3 милиона на карат

От всички зашеметяващи скъпоценни камъни в семейството на нефрита, жадеитът се счита за най-яркият, най-чистият и логично - най-редкият. Той се среща в няколко различни цвята, включително червен, жълт и черен, но зеленият е най-често срещаният оттенък.

През 2014 година огърлица, съдържаща 27 броя от скъпоценния камък, по-рано наследена собственост на Барбара Хътън, беше предложена на търг. Тогава бижуто привлече множество богати купувачи, но в крайна сметка беше върнат там, откъдето идва - Cartier - компанията, която изработва огърлицата. Цената - 27,44 милиона долара, или около 3 милиона долара на карат.

Източник: Facebook

1. Син диамант - $3,93 милиона на карат

Синият диамант е може би най-цененият от всички скъпоценни камъни, макар и розовите му братовчеди да не му отстъпват по красота.

Най-емблематичният пример тук е продажбата на Диамантът "Син Опенхаймер" (The Oppenheimer Blue) през 2016 година. Диамантът е 14,62-каратов, или близо 2 грама. Със своя изключителен ярко син цвят, диамантът става най-скъпото бижу, продавано някога на търг, спрямо цена на карат. Сумата - 57,5 милиона долара, или 3,93 милиона долара за карат.