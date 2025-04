Искате да посетите обекти от световното и културно на ЮНЕСКО по света, да сте част от уникални културни преживявания и да се храните в ресторанти със звезди Мишлен, но не ви се лети? Няма проблем - вече може да запазите околосветско пътешествие за 100 дни с влак.

Местата за това приключение за ограничени - едва 12 налични и пътниците, които искат място в това железопътно пътешествие, трябва да бъдат бързи.

Ако търсите първокласно околосветско пътуване за 2026 г. това е офертата за вас, само трябва да имате едни около 130 000 евро. За услугата разказва Euronews. Пътуването се таксува като околосветска одисея, като се използват само влакове и круизи.

В продължение на 100 дни пътниците ще посетят десетки обекти от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Световната обиколка, предлагана от луксозния оператор Adventures By Train, тръгва от жп гара в централен Лондон Сейнт Панкрас.

Оттам пътешествениците обикалят земното кълбо, возейки се в първа класа по емблематични железопътни маршрути, включително европейски спални влакове, вдъхновено от Orient Express, високоскоростната железница на Китай до Сиан и легендарната California Zephyr на Amtrak. Включват се и луксозни круизи. Пътниците ще плават из Северния Пасифик на 23-дневно пътуване от Токио до Ванкувър, както и ще се качат на борда на Queen Mary 2 на Cunard.

Пътуването включва изключителни преживявания. Пътуващите ще се запознаят със стари традиции като посетят турски работилници за мрамориране, дегустации на вино в грузинския регион Кахетия и чаени церемонии в Япония.

Има възможности за разглеждане на обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, включително Света София в Истанбул, резерват в Гобустан в Азербайджан и известните теракотени войни в Китай в Сиан.

Ще опитат ястия в реномирани ресторанти като Steirereck във Виена, Taian Table в Шанхай и Atomix в Ню Йорк. Туристите ще имат възможност да отседнат и в най-легендарните хотели в света. Пътуващите ще спят там, където Агата Кристи е написала "Убийство в Ориент Експрес" в легендарния дворец Пера в Истанбул.

Те ще се върнат назад във времето в легендарния Old Faithful Inn на Йелоустоун и ще се насладят на петзвезден лукс в The Langham New York.

Пътуването е с екскурзовод за малка група за максимум 12 пътници.

Цената също е внушителна или €132 000 на човек за соло пътуващи (което включва всички такси) или €105 200 на човек за двойна стая.

Желаещите трябва да осигурят мястото си с депозит от 10%, след което ще трябва да доплатят остатъка до 6 януари 2026 г.