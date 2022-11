Българската творческа агенция proof. се присъедини към by The Network - глобална ексклузивна мрежа от най-добрите независими творчески агенции в света, които задават бъдещите тенденции в индустрията. Това е още една стратегическа стъпка на развитие на агенцията, с която тя ще разшири своите бизнес възможности в международен план. proof. спечели отличието "Творческа агенция на годината" през 2022 г. и е първата и единствена българска агенция, която става част от престижната мрежа "by The Network" след препоръка и последвала покана от организацията.

"by The Network" отива далеч отвъд концепцията за асоциация. Ние се интересуваме от истинските отношения между членовете на нашата мрежа. Още от първия момент разпознахме това усещане с колегите от proof. Те са талантливи, страстни и напълно отдадени на работата, а и с тях е много забавно да се работи. Не бихме могли да бъдем по-щастливи от това, че те са част от нашата мрежа", казва Андреа Стилачи, основател и председател на by The Network и Herezie Group. by The Network предлага изцяло ново поколение стратегически и креативни концепции, създадени за постигане на бързи и високи резултати и гъвкави решения, без типичните за подобен тип мрежи усложнения. Организацията предлага редица услуги на световно ниво в областта на създаването на съдържание, технологичните решения, PR, брандинг, дизайн, междукултурното сътрудничество, устойчивостта, равенството и приобщаването. Всяка от агенциите остава напълно независима, като същевременно е и съсобственик на мрежата. by The Network създава творчески продукти за глобални клиенти като Netflix, Snapchat, Kerrygold, Amazon Prime Video, Carlsberg и др.

"За нас е голяма чест да бъдем първата и единствена агенция, която ще представлява България в този невероятен екип от агенции. Сега proof. има възможност да осъществи визията си да разработва кампании за международни клиенти и да изпълнява стратегии и творчески решения, в унисон с регионалните особености и в сътрудничество с някои от най-ярките умове в рекламата. Това, което отличава мрежата на by The Network от останалите комуникационни групи е нейната независимост и култура на споделяне на опит и знания", каза Сава Ахмаков, директор Обслужване на клиенти и основател на proof.

"Стартирахме proof. водени от стремежа си към постигане на най-високите световни стандарти за качество. by The network е основана с виждането, че творческата индустрия е загубила силата си и че е време да преосмисли как би могла да изглежда една мрежа, която поставя творческото начало във фокуса. Това е мястото, където пътищата ни се пресичат. Сигурен съм, че този ключов момент в нашата история ще проправи пътя към значими творчески възможности за екипа на proof. и ще бъде стъпка към превръщането ни в истински глобална агенция", каза Ангел Искрев, творчески директор и основател на proof.

Основана в края на 2018 г., proof. е една от най-награждаваните комуникационни агенции в България. Отличена за своята творческа ефективност и оригинален подход, proof. продължава да бъде една от най-иновативните агенции на българския пазар. Агенцията е автор на редица награждавани кампании и проекти за известни марки като TELUS International, Carlsberg Bulgaria, Skapto, Лидл България, Four Paws и др., като за тях получава признание на множество рекламни фестивали като The One Show, Epica Awards, MadStars, Cresta и др. Екипът на агенцията се състои от над 35 професионалисти в различни области като криейтив, медийно планиране, дигитални технологии, BTL и продукция.