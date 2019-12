Най-новите продукти от портфолиото на датската звуко-технологична компания Bang & Olufsen вече са в София. На официално представяне на 5 декември, в шоурума на Bang & Olufsen Bulgaria, за пръв път бяха показани първия саундбар на компанията - Beosound Stage, както и телевизиора BeoVision Harmony.

За проектирането на първия си саундбар, те решават да използват Norm derm архитекти, като минималистичният дизайнерски подход е вдъхновен от японската естетика. Beosound Stage разполага със самостоятелна аудио система с пикова мощност 550 Вата и 11 усилвателя. Използва и 3-канална звукова система, която е допълнена от технологията Dolby Atmos и превръща аудио атмосферата в помещението в триизмерна.

Източник: Bang & Olufsen

Саундбарът разполага и с високоефективни решения, присъщи за устройства от типа All in one, както и с технология за контрол на звука Tone-Touch. С интуитивния сензорен интерфейс може да увеличавате или намалявате звука само с едно докосване. Саундбарът може да се използва като напълно индивидуална аудио система, благодарение на вградените стрийминг технологии Chromecast, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Tune In радио и Deezer.

Другото ново попълнение в портфолиото на Bang & Olufsen е 77-инчовият OLED 4K телевизор BeoVision Harmony. Той е проектиран, така че да реши големия проблем за редица брандове - да изглежда стилен и да е в елегантно допълнение към интериора, дори когато е изгасен, като по дизайнът е работил Торстен Вальор, заедно с инженерите на компанията.

Източник: Bang & Olufsen

Звученето и картината на BeoVision Harmony осигуряват пълно кинематографично изживяване. Зад предните капаци на модела е разположен мощен звуков център с вградена 3-канална акустична система от 6 говорителя, с мощност 450 Вата и висококачествен процесор със 7.1 стерео звучене. Технологията 4К OLED от LG с Dolby Vision HDR се грижат за предоставянето на картината. BeoVision Harmony поддържа Multiroom режим, Airplay 2, Chromecast, Deezer и към него могат да се свържат до 8 бр. тонколони BeoLab.

Двата нови продукта вече са налични в шоурума на Bang & Olufsen в София - на втория етаж на "М Кар София" на бул. "Черни връх" 53, където всеки може да ги изпробва.