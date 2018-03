Певицата Рияна успя да изтри около 800 милиона от пазарната стойност на Snap - компанията зад приложението Snapchat. Това се случва по-малко от месец, след като реалити звездата Кайли Дженър успя да свали капитализацията на компанията с цели 1,3 милиарда долара само с едно съобщение.

Рияна разкритикува публично обидна реклама в приложението Snapchat. След съобщението ѝ акциите поевтиняха с 4%, като малко по-късно възстановиха част от стойността си.

Въпросната реклама е за мобилната игра "Would You Rather?" ("Какво бихте направили?"). В нея на потребителите се предоставят две възможности: "Удари шамар на Рияна" или "Удари Крис Браун". Самият Браун се призна виновен през 2009 по обвинение, че е ударил Рияна, когато двамата бяха двойка.

Snap в отговор нарече рекламата "отвратителна" и обеща разследване затова как тя е била одобрена.

Инцидентът подчертава опасността от рекламните платформи, които позволяват на компаниите сами да купуват и публикуват реклами без одобрение от служител. Подобна система използват и много от останалите социални мрежи.

Наскоро Snap съобщи, че ще освободи около 120 служители.