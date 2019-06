Намиращото се в САЩ поразделение за проучване и разработка на китайската Huawei Technologies Co Ltd - Futurewei Technologes Inc - започва отделяне на дейността си от компанията-майка, след като през май САЩ постави технологичния гигант в забранителния списък, пише Reuters, цитирайки свои източници.

Futurewei е забранила на служители на Huawei да влизат в офисите ѝ, преместила е собствените си служители на нова информационна система и им е забранила да използват името или логото на Huawei в комуникацията си. Все пак, китайската компания ще продължи да притежава подразделението си.

Разделянето на дейността идва след като множество американски университети спряха партньорствата си с Huawei като реакция на обвиненията на САЩ, че компанията представлява риск за националната сигурност. Някои от учебните заведения обмислят да прекратят общата си работа и с други китайски компании.

Futurewei има стотици служители в Силициевата долина и района на Сиатъл, Чикаго и Далас. Компанията има над 2 100 патента.

Опасенията на университетите са, че Huawei използва партньорствата, за да взима и използва изследвания в областта на изкуствения интелект, телекомуникациите и роботиката, които пък могат да бъдат ползвани за хакерски или шпионски операции, или пък да дадат предимство на китайската компания пред американските конкуренти.

Самата Futurewei не може да бъде поставена в същия забранителен списък като Huawei, защото е регистрирана в САЩ.