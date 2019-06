Правителството на Съединените американски щати се готви да започне огромна проверка срещу Amazon, Apple, Facebook и Google, която да установи дали технологичните гиганти злоупотребяват с мощта си, предава Reuters. По данни на агенцията, Федералната комисия по търговията ще проверява Amazon и Facebook, а Министерство на правосъдието - Apple и Google.

След излизане на новината акциите на Facebook изгубиха 6,5 процента, на Alphabet Inc, собственик на Google - с над 6 процента, на Amazon inc. с 4,6 процента, а на Apple Inc. с 1 процент. Заради общия спад Nasdaq Composite Index изтри 1,6 процента.

Президентът Доналд Тръмп многократно призова за проверки на компаниите, които предоставят социални мрежи, както и на Google, като ги обвинява, че заглушават мненията на консервативните американци, като досега няма доказателства в подкрепа на това твърдение.

Неколкократно той е критикувал и Amazon, че се възползва от американските пощи. Основната причина за критиките там е, че собственикът на компанията Джеф Безос притежава и в-к The Washington Post, който критикува държавния глава.

Отделно, правната комисия към Камарата на представителите започва собствено разследване относно конкуренцията на дигиталните пазари. И републиканци, и демократи изразяват притеснение от мощта на технологичните гиганти. В петък стана ясно, че Google ще бъде специално проверявана дали не използва доминиращото си положение, за да задушава по-малките конкуренти. В Европа технологичната компания вече получи няколко мултимилиардни глоби заради монополни действия.