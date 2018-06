Comcast Corp. е подала заявление да изкупи по-голямата част от 21st Century Fox Inc. за около $65 милиарда, започвайки война с Walt Disney Co., която също има желание да купи активите, пише The Wall Street Journal.

Офертата на Comcast е по $35 долара на дял за активи от студиото в Холивуд до международно разпространение на телевизионни програми, както и дял в Hulu. Цената, която компанията предлага, е с почти 20% по-висока от тази на Disney, която иска да сключи сделката, като размени свои акции.

Предложенията не включват Fox News, Fox Sports 1 и цялата мрежа на Fox, които ще бъдат отделени в нова компанията.

Източник на изданието твърди, че Disney се готви да повиши своето предложение, включително с налични средства.

Офертата на Comcast идва след съдебно решение от вторник, което одобри придобиването на Time Warner Inc. от AT&T Inc. и разсея притесненията от антимонополния регулатор.

Именно подобни страхове бяха сред основните причини миналата година бордът на директорите на Fox да предпочете Disney като потенциален купувач пред Comcast.Все пак хора, близки до Disney, смятат, че Comcast може и да имат проблеми с регулаторите, тъй като компанията най-големият доставчик на интернет в САЩ и ако придобие Fox, може "да направи живота труден на конкуренти компании и доставчици на стрийминг услуги".

Fox ще проведе среща на акционерите на 10 юли, като все още не е решено дали предложението на Comcast ще бъде представено.Битката за активите на Fox е част от преобразяването на медийните, телекомуникационните и кабелни компании, които искат да станат по-големи, за да могат да се изправят срещу суперсилите от технологичната индустрия като Netflix и Facebook, които разтърсиха старите бизнес модели.

Все повече "старата стража" се фокусира върху сливания на продукция с дистрибуция и технологии, залагайки, че такава комбинация може да им помогне да наберат ценни данни за потребителите, които да предложат на рекламодателите.