HP Inc. отново отказа предложението за придобиване, което Xerox Holdings Corp. отправи, предава Bloomberg. Според компанията, предложената сума "значително подценява" производителя на персонални компютри.

В понеделник Xerox съобщи, че е осигурила $24 милиарда за потенциално придобиване на базираната в Пало Алто HP. В писмо до главния изпълнителен директор Джон Висентин, HP обаче отново отказва предложението, като посочва, че "бордът на директорите остава концентриран върху постигането на най-добрия вариант за всички акционери и преследването на възможностите, които ще създадат най-много стойност".

По-рано от HP заяви, че анонсираният план за реструктуриране ще създаде по-голяма стойност за акционерите.

Xerox, която си осигури финансирането от Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc. и Bank of America Corp., не е затворила вратата за враждебно придобиване.