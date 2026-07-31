Българският фармацевтичен производител "Хювефарма" обяви придобиването на италианската компания EUROAPI Italy, заедно с нейния завод за активни съставки в Бриндизи.

Сделката оценява предприятието на 5 милиона евро, става ясно от пресинформация на продавача - френската EUROAPI. Групата през 2021 г. се отдели от Sanofi и има портфолио от над 200 активни субстанции.

Според споразумението с "Хювефарма" в рамките на 2-годишен период досегашният собственик поема ангажимент на стойност 60 милиона евро, свързан с финансирането на дейността, капиталови разходи и трансформации.

Заводът в Бриндизи работи от 1966 г. През март 2024 г. обаче EUROAPI го затвори, след като вътрешен одит установи проблеми с качествения контрол. Той заработи отново през второто тримесечие на същата година, като беше направена реорганизация на процесите в предприятието.

През 2025 г. заводът в Бриндизи е допринесъл с продажби за 38,4 милиона евро (65% от които - за Sanofi) и 22,1 милиона евро EBITDA. За H1 на 2026 г. резултатите са съответно €12 милиона и €11 милиона.

Случилото се преди две години обаче явно предопредели съдбата на локацията. В мащабния план за трансформация Focus-27 на EUROAPI фигурират само четири модерни завода - във Франция, Унгария и Германия. През миналата година групата продаде своя обект в Обединеното кралство, а от няколко месеца в специализираните издания се коментираше, че има интерес и към този в Италия.

С придобиването ферментационният капацитет на компанията купувач ще се увеличи с 25%, достигайки общ капацитет над 12 000 кубични метра, става ясно от съобщение на "Хювефарма", публикувано в economic.bg.

Сделката подлежи на регулаторно одобрение, като се очаква да бъде финализирана до края на годината.