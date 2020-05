Докато повечето хора се опитват да се справят с надигащата се рецесия, американските милиардери не могат да се оплачат от ниски доходи по време на кризата. Според доклад на Institute for Policy Research and Americans for Tax Fairness, богатството на американските милиардери е нараснало с над 400 милиарда долара само за периода между 18 март и 19 май, пише Forbes.

Потребителските разходи намаляват със 7,6% през първото тримесечие на 2020 г. от последното тримесечие на 2019 г. Нарасналото търсене на онлайн покупки експлодира богатството на Джеф Безос с над 30% до 148 милиарда долара. Той управлява Amazon и е собственик на Washington Post. Богатството на бившата му жена нарасна още повече - с 33%.

Бил Гейтс, Марк Зукърбърг, Уорън Бъфет, Лари Елисън, Майкъл Блумбърг и някои наследници на Уолтън също се справиха добре през двата месеца, откакто бяха въведени мерки за справяне с коронавируса в САЩ. В същото време около 50 милиона американци са загубили работата си.

Друго странно явление е, че средната заплата всъщност се е увеличила през април, като средните седмични доходи са се увеличили от 804 долара до 842 долара. Това е феномен, имайки предвид, че обикновено заплатите падат или остават в застой, когато има излишък от работна ръка, а през март и април имаше повече безработни, отколкото наличните работни места.

Причината за увеличението на средното заплащане вероятно се корени в това, че работниците с ниски доходи са загубили работата си, а работниците с високи доходи са запазили своята. През април нископлатеният сектор в туризма загуби половината от заетостта. Междувременно във финансовия сектор нямаше почти никакви загуби на работни места.

В тази рецесия, най-лошата след Голямата депресия през 30-те години, работниците с високи доходи са по-склонни да запазят работата си, а богатството на милиардерите нараства. Накратко, рецесията COVID-19 предизвиква повече неравенство. Дори председателят на Федералния резерв Джером Пауъл се почувства принуден да посочи нарастващото неравенство. Както Фед отбеляза през май, 40% от тези, които печелят под 40 000 долара, ще загубят работата си в рецесията, предизвиканата от коронавируса.

Според икономиста от NYU Едуард Улф богатите хора печелят повече по време на криза. И икономистът Хилари Хойнс, както и други констатират, че бедните и задлъжнели домакинства са засегнати много повече от бизнес цикъла. Бъдещите изследвания вероятно ще открият подобни ефекти от рецесията на COVID-19.

Друг неприятен и доста изразен ефект от тази рецесия е нарастването на смъртността. Неравностойният достъп до здравни грижи, различията в здравеопазването и неравният достъп до добри места за живот с чист въздух, прясна храна и места за разходки са фактори, които засягат точно тези хора, които са ударени най-сериозно от рецесията.

Победителите във всички рецесии са хората, които запазват работните си места, имат възможността да работят от вкъщи, както и тези с излишни пари и богатство, които се възползват от тези, които се нуждаят от пари и продават малките си бизнеси на по-ниски цени.