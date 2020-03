Някои от най-богатите хора в света вече изхарчиха над $1 млрд. общо, за да увеличат дела си в редица компании на фона на срива на цената на акциите, пише Bloomberg.

Активистът инвеститор Карл Айкан е купил още акции в Hertz Global Holdings Inc. и Newell Brands Inc., показват официални данни. Холдинговата компания на Уорън Бъфет е увеличила дела си в Delta Air Lines Inc., а наследниците на Tetra Laval са вложили $317 млн. в International Flavors & Fragrances Inc.

През последните седмици акциите се сринаха заради несигурността около дългосрочния ефект от епидемията. Някои авиокомпании и ритейл компании загубиха над половината от пазарната си капитализация.

Но корпоративните мениджъри, членовете на бордовете и големите акционери купуват акции от компаниите им с най-високия темп от 2011 г. насам. Някои, като Бил Акман, са оптимистично настроени, че акциите ще възстановят нивата си бързо.

"Това ще бъде "сделката на живота ми", ако управляваме тази криза правилно", заяви основателят на Pershing Square Capital Management Бил Акман.

Но прогнозата за бързо възстановяване все още не изглежда толкова ясна. Планът на щатското правителство приема, че пандемията ще продължи поне 18 месеца и ще включва няколко вълни на зараза.