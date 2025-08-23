От векове чаят и кафето са не само в любими напитки, но и в символ на култура, история и обичаи. Това ги превръща в едни от най-важните стоки с икономическо и социално значение. Сега обаче нов продукт излиза от пределите на страната си и превзема световния пазар.

Какво представлява?

Така нареченият Bubble Tea е млечен чай с балончета от тапиока, които са пълни с различен на вкус сироп. Именно от тях произхожда и името му.

Напитката се появява на пазара в Тайван през 80-те години на двадесети век, разказва CNBC. Благодарение на освежаващия ефект и интересен вкус, тя бързо набира популярност сред местните и се превръща в символ на тайванската култура. Консумацията ѝ се увеличава заедно с икономическия растеж на страната, нарастването на доходите и засилващото се търсене на кафе.

Източник: iStock

Средната цена на напитката е 5 долара. Като се махнат разходите за продукти, труд и наем, печалбата за собственика е едва 20%. Въпреки това, бизнесът с Bubble Tea се е разраснал толкова, че се е превърнал в индустрия за милиарди.

През 2023 година световният пазар за прясно приготвени напитки, към който спада и тайванският продукт, е достигнал 779 милиарда долара и се очаква да нарасне с 7,2% годишно до 2028 г.

Внезапен растеж

Истинският успех на напитката идва след изнасянето ѝ на китайския пазар. Благодарение на по-високите доходи на средната класа и урбанизацията, тя бързо става търсена. В момента продуктът се предлага в Югоизточна Азия, САЩ, Близкия изток и Европа, като някои вкусове са регионални, в зависимост от местната култура. Така например в Япония се предлага матча, в Тайван - таро, а в Сингапур - дуриан.

Източник: iStock

Три от най-големите вериги заведения за Bubble Tea бяха обявени за публично предлагане на борсата в Хонгконг. Макар Guming да спечели 232 милиона долара, по-късно затвори с 6,4% под цената на листването си в първия ден.

От друга страна, Mixue събра 444 милиона долара, а акциите ѝ скочиха с 47%. Така веригата стана най-голямата компания в сектора, а броят на обектите ѝ в световен мащаб - над 46 000 - надмина някои големи американски вериги като McDonald's, Starbucks и Subway. Акциите на веригата Auntea Jenny пък се увеличиха с 75%.

Според експерти секторът е привлекателен за инвеститори, защото е сравнително малко зависим от американските тарифи. В комбинация с размера на азиатския пазар и високото потребление на чай, рискът е минимален, а повишението на акциите в сектора е между 20 и 150%.

Световна конкуренция

Интересният вкус на Bubble Tea и нарастващата му популярност в социалните мрежи го превръщат в значим конкурент на големите вериги за кафе, включително Starbucks. Разбира се, това се дължи и на разширяването на асортимента, като в менюто се добавят и напитки с кафе.

Големите вериги за Bubble Tea работят основно на принципа на франчайза. Най-успешната сред тях е Mixue, която отчита ръст на обектите си от 22% през 2024 година. Ключова за успеха им е таргетираната група - предимно потребители с по-малък бюджет.

Източник: GROW Investment Group

Малко по-високи цени от тях предлагат Auntea Jenny. Въпреки това, те отчитат ръст на боря обекти над 57%. Най-скъпа от трите големи вериги за Bubble Tea е Guming, като цените са между 1,5 и 2 долара.

За да се възползват от името, собствениците на обектите плащат първоначална такса варираща от 30 до 80 хиляди долара, в зависимост от държавата. Стойността на месечните плащания пък може да бъде фиксирана или да се определя като процент от приходите.

"Хората се отказват от кафето и пият чай, особено по-младото поколение. Основните ни потребители са интелигентни млади жени под 30 години... Разглеждаме сложността на веригата за доставка и можем ли да се уверим, че имаме печеливш бизнес за нашите франчайз партньори. След като съчетаем тези две неща - потребител и печеливш модел, сме готови да започнем", обяснява Пол Рейниш - изпълнителен директор на Gong cha - тайванска верига с 2000 обекта в 28 държави.

От своя страна, големите компании имат собствена верига за доставки. Според експертите по-голямата част от приходите на Mixue са именно от нея, отколкото от продажбата на напитки. Тя подсигурява на франчайзополучателите суровини на по-ниски цени, опаковъчни материали и оборудване.

Източник: iStock

Според компанията тя произвежда между 60 и 100% от съставките за Bubble Tea, които разпространява чрез собствена мрежа за доставки. Именно това позволява по-ниската цена на продукта.

Не е гарантирана стратегия за успех

Разбира се, франчайза не е гаранция за успех. Собствениците на обектите се срещат с висока конкуренция, именно поради лесното предоставяне на правата над името на веригите. Така в някой региони заведенията за Bubble Tea са едва на няколко стотин метра едно от друго.

Източник: iStock

Вериги като Mixue са обвинени, че дават приоритет на печалбата си, вместо на успеха на франчайзополучателите. Периодът на възвращаемост обикновено е между 18 и 24 месеца, в зависимост от района. В края му 20% от новите обекти не успяват да се наложат на местния пазар и затварят.

За собствениците остават и проблеми като покачването на наемите и разходите за консумативи, ток и заплати. Така за 2024 година глобалните вериги отчитат голям брой затворени обекти - между 4,2 и 11,4%. За други решението е да наемат по-малки пространства, като продават напитката за вкъщи.

От сектора не изключват и внедряването на роботи или самостоятелни машини, които да намалят разходите за заплати и наем на пространство, но за сметка на това ще променят преживяването.

Независимо от проблемите, индустрията на Bubble Tea завладя световния пазар, като се стигна дори до обявяването на национален ден на напитката - 30 април. Тя набира все по-голяма популярност и в Европа, най-вече заради социалните мрежи и възможността потребителите сами да избират какво да съдържа - от млечната база и вкуса на сиропа до количеството лед и захар.