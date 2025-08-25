Тези дни в една от русенските фейсбук групи се зачетох в поредната онлайн дискусия за цените на бързооборотните стоки у нас и в чужбина. Поводът беше снимка на еднокилограмова разфасовка кафе на зърна "Лаваца", която се продавала на двойно по-скъпи цени в България, отколкото в Германия и то в една и съща верига магазини. Едните потребители дават 20 евро, другите 40.

Не е новина, че у нас много стоки струват повече, отколкото на по-големи и развити пазари. Независимо дали става дума за козметика, кафе или кроасани - често плащаме или сходно, или дори по-скъпо.

Впрочем, тази тенденция е от достатъчно дълго време, за да я забравяме и да си я припомняме циклично - в случая заради еврото. Преди 11 години попитах управителя на dm България защо продават по-скъпо собствените си марки у нас, отколкото в Германия и Австрия, а отговорът беше: "тези продукти се произвеждат в чужбина и логистичните разходи са големи" (тук можете да прочетете цялото интервю). Дълго време именно логистичните разходи бяха определяни от различни бизнеси като основна причина за по-високата цена, а те с времето само намаляваха - премахнати граници, подобрена инфраструктура, повече логистични площи.

Тогава беше логистиката, днес е еврото, утре поводът ще е друг. Общото обаче е, че ролята на потребителя не се споменава, а тя е водеща. Да си го кажем направо - никой магазин няма да продава кафето на двойна цена спрямо други пазари, ако няма кой да го купи. Обаче има. Същото важи и за маслото, шоколада и какво ли още не. Наскоро открих нов сайт, който сравнява цените на конкретни стоки и може да Ви е полезен - вижте го тук.

Но освен да се дразните от разликите, можете да предприемете съвсем практични стъпки - например да пазарувате от най-големия електронен магазин в света Amazon. В германския клон на гиганта кафето "Лаваца" е на двойно по-ниски цени, козметиката на "Лореал" в по-големи и по-евтини разфасовки, а кучешката и котешката храни - на изкушаващи промоции. Въобще, почти всичко що е пакетирано и с по-дълъг срок на годност, може да се намери на по-добри цени.

Доставката над 49 евро е безплатна, като стоките тръгват от логистичен център в Германия, а румънският Fan courier ги доставя до склада на "Еконт" в Русе, а оттам - към цялата страна. Офертата за дискутираното кафе "Лаваца" е 20 евро - като за германски потребители.

Та да се върнем в началото на текста - русенци (и не само), можете да пазарувате по-евтино и да получавате повече срещу парите си. Само станете инакомислещи!