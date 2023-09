Първият учебен ден настъпи. Какви заплати обаче ще получават хората, отговорни за обучението на децата ни?

Учителските заплати в България се увеличават с 15%, като увеличението влиза в сила със задна дата от 1 януари 2023 г., съобщиха преди месец от Министеството на образованието и науката преди ден.

Така минималната основна заплата на учителите става 1 709 лева. Такава ще е тя и за всички останали педагогически специалисти - ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии", логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1763 лв., а за главните учители и главните възпитатели - 1831 лева. Директорите ще получават най-малко 2082 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите - 1926 лева.

Справка в портала Salary Explorer сочи, че средната учителска заплата у нас е 3460 лева, а максималният й размер достига до 6390 лева.

Какви заплати получават учителите в съседските на нашата държави?

Човек, работещ в областта на преподаването в Румъния, средно печели около 9410 RON (3722 лева) на месец. Заплатите в северната ни съседка обаче варират драстично в зависимост от различните длъжности в сферата на образованието - от минимум 4570 RON (1815.29 лева) до 17 400 RON (6911.62 лева).

В Сърбия средната учителска заплата е около 147 000 RSD (2450 лева) на месец. Заплатите на преподавателите в тази държава варират от минимум 71 300 RSD (1188 лева) до 271 000 RSD (4518 лева).

В Гърция учителите получават средно 2550 евро (4986 лева) на месец. Заплатите и в южната ни съседка варират драстично - от минимума от 1240 EUR (2422.41 лева) до над 4700 EUR (9181.72 лева).

Средната учителска заплата в Северна Македония е около 48 100 MKD (1525 лева) на месец. Заплатите варират от 23 400 MKD (743 лева) до 88 900 MKD (2824 лева).

Учителите в Турция, обикновено печелят средно около 8200 TRY (539 лева) на месец. Заплатите и там варират в широки граници - от 3980 TRY (261 лева) до 15 100 TRY (993 лева).