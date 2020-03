Федералният резерв започна да отпуска ликвидност в долари на останалите централни банки, в опит да спре поскъпването на американската валута, предаде Barron"s. Първите, които ще се възползват от това, са институциите на Нова Зеландия, Сингапур, Австрия, Бразилия, Дания, Южна Корея, Норвегия и Швеция.

Мярката се прилага за пръв път от Голямата рецесия през 2008 г., а резервът реши да я предприеме, след като през последните дни търсенето на долари на глобалните пазари нарасна драстично, което изстреля доларовият индекс, изчисляващ стойността на валутата спрямо кошница от чуждестранни такива, от 95,5 пункта на 2 март до 102,4 пункта днес, което е ръст от почти 10% в сравнение с тях.

Това покачване доведе и до поскъпване на цената, която инвеститорите и бизнесите плащат на банките, за суаповете на щатски долари в други валути, като доларът и йената. В началото на седмицата те бяха започнали да се понижават, след като централната банка понижи лихвата по суаповете с Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Европейската централна банка и Швейцарската национална банка, но пазарите очевидно имаха нужда от още по-драстично свиване.

Към възникващи пазари като Бразилия, Южна Корея и Мексико ще бъдат насочени по 60 млрд. долара. "Недостигът на долари в развиващите се икономики е толкова голям, че суаповите линии няма да го разрешат", каза главният макроикономически стратег в Nordea Asset Management Себастиен Гейли.