На фона на федералното правителство в САЩ, чийто дълг възлиза на 22,7 трлн. долара според платформата US Debt Clock, отделните щати също продължават да генерират все повече задължения, които не могат да изплатят, сочи тазгодишното издание на доклада Financial State of the States, публикуван от Truth in Accounting. Както и през 2018 г., през настоящата броят на щатите, които не могат да покрият разходите си е 40. Това все пак е понижение от 62,6 млрд. долара спрямо миналогодишното издание на документа, а причината за понижението на задълженията е доброто представяне на икономиката, не толкова мерки, взети на местно равнище, за свиване на харчовете.

Измерителят, който използват от Truth in Accounting, за да оценят дълговете на щатските правителства, е данъкоплатското бреме. Методологията им е да разделят сумата на разходите на броя на данъкоплатците във всеки щат. Ако след тази калкулация сметката е покрита, местната администрация е постигнала данъкоплатски излишът, а ако не е се наблюдава бреме. "Имплементирахме също и система на оценяване, която дава допълнителен контекст на данкоплатския излишък или бреме във всеки щат", се посочва в документа. "Въз основа на нея, три щати са получили A (най-високата оценка), седем - B, тринадесет - C, осемнадесет - D, а девет щата бяха "скъсани"."

Единственият щат с излишък от общо десетте, постигнали положително представяне на бюджетите, извън Средния Запад е Тенеси, а най-големите бюджетни дефицити са регистрирани по Източното крайбрежие. Данъкоплатски излишък на човек е отчетен в следните щати:

Аляска - 74 200 долара Северна Дакота - 30 700 долара Уайоминг - 20 800 долара Юта - 20 800 долара Айдахо - 2 900 долара Тенеси - 2 800 долара Южна Дакота - 2 800 долара Небраска - 2 000 долара Орегон - 1 600 долара Айова - 700 долара

Сред представящите се слабо щати, дефицитът варира от -200 долара на човек до впечатляващите -65 хил. долара в Ню Джърси. А останалите девет щата на дъното на данъкоплатския излишък са, както следва:

Луйзиана - -17 700 долара Върмонт - -19 000 долара Ню Йорк - -20 500 долара Калифорния - 21 800 долара Кентъки - 25 700 долара Делауеър - -27 100 долара Хаваи - -31 200 долара Масачузец - -31 200 долара Кънектикът - -51 800 долара Илинойс - -52 600 долара Ню Джърси - -65 100 долара

Основната причина за трупането на задълженията са нефинансираните разходите в щатски бюджети, най-вече пасивите за пенсиите. Не е случайно, че именно по отношение на тези плащания анализаторите са открили най-сериозни опити за манипулиране на данните. "Един от начините, по които щатите правят бюджетите си привидно по-балансирани е като изкуствено занижават фондовете за публичните пенсии и за другите видове плащания при пенсиониране", пише в документа. "Тази практика доведе до свиване на размера на пенсионните фондове с 824 млрд. долара и на другите фондове за плащания с 664,6 млрд. долара."

Но това не единственият начин, по който щатите оказват влияние върху статистиката. "Всеки щат, с изключение на Върмонт, има законодателство, според което трябва да постига балансиран бюджет и въпреки това щатите са натрупали повече от 1,5 трлн. нов дълг. Как е възможно те да балансират бюджетите си и да генерират нови дългове едновременно?", питат реторично анализаторите. Всъщност във Financial State of the States е изредена цяла плеяда от методи за манипулиране на данните, включително изкуствено завишаване на очакваните постъпления, отчитането на заетите средства като приходи, подценяване на действителните управленски разходи и отлагане на текущите плащания за началото на следващата година, за да може те да не влязат в текущото отчитане.

Това е част от причините, според които основателят и главен изпълнителен директор на Truth in Accounting посочва, че за много щати няма лесен начин за измъкване от дълговата спирала, в която се намират. "За много от местните правителства няма надежда да постигнат възстановяване на бюджета, без да орежат програмите си или да увеличат данъците", каза Шейла Вайнберг, но според много анализатори първият вариант за понижаване на задлъжнялостта е изключително слабо вероятен.