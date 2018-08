Когато подхождате към фондовите пазари, винаги имайте "едно на ум", че може да станете обект на манипулация от големите борсови оператори. Теорията за манипулиране на пазарите е развита доста отдавна. По-точно от 1931-ва година насам. Тогава излиза един от наръчниците на фонд-мениджърите ("The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks - A Course of Instruction in Stock Market Science and Technique"), прийоми от който продължават да се ползват и днес от голяма част от тях.

В труда на Уикоф се застъпва идеята, че търгуването с акции до голяма степен е като всеки друг вид търговия, при който е важна ликвидността - трябва да се купи евтино с идеята да се продаде по-късно скъпо. Големите оператори купуват само акции и суровини, за които смятат, че могат да въздействат върху движението на цените.

На големите инвеститори обаче им отнема време, за да формират позиция, без да допринесат за голямо изменение в цената. Прекомерните покупки за кратки срокове обикновено вдигат значително цената. Затова големите играчи първо разтърсват пазара и карат малките да продават и да понижават цената.

За да постигнат това, те често дори продават позицията с много сел-ордери през различни брокери и така създават впечатление, че позицията е слаба. Това големите оператори предпочитат да правят, докато пазарът е слаб, депресиран и неактивен, както и не особено ликвиден. Създава се максимално добра среда за акумулиране на акции на по-ниски цени.

Веднъж акумулирал желаното количество акции, операторът максимално добре таймира своето излизане, като върхът, на който ще се опита да излезе, ще е свързан обикновено с "добри новини" покрай компанията, разпространението на които в широките медии вече са му били известни. Това, до голяма степен, е заложено в начина на мислене на "купувай при слухове, продавай при новини".

Тезата за манипулиране на фондовите пазари, се застъпва и от много съвременни трейдъри, един от които е Гавин Холмс, разработващ стратегията за търговия на база на търгуваните обеми и спреда в нивата на търговия на един актив. "Има два начина да търгувате - да следвате тълпата или да следвате хищниците (умните пари). В нашите книги с Том Уилямс ние описваме индивидуалните трейдъри като "стадото", което губи пари. Наричаме ги така деликатно, тъй като всички тръгват в една и съща посока.

"Умните пари" са вълците, хищниците и те представляват много малка част от пазара. В общ план се приема, че 90% от индивидуалните търговци просто не оцеляват в пазара и причината за това е, че не разбират как да четат правилно графиката", коментира Холмс, по време на специално организиран трейдинг семинар в София, на който имах удоволствието да присъствам.

"Срещал съм се с много трейдъри по света, някои от тях изключително успешни. Това, което е общото между всички тях, имам предвид наистина всички, е, че те имат трейдинг план. Наличието на търговски план е половината път към успеха. Призовавам всички да си направите такъв план, ако вече нямате. Разпишете стратегията си за търговия. Критерий за вход и изход от пазара, нива за излизане и прибиране на печалбите си. Винаги, абсолютно винаги поставяйте стопове", посъветва още успешният трейдър.

Един добър момент за борсова манипулация в момента!

Ако погледнем към казаното по-горе, то можем да заключим, че в момента са налице добри възможности за манипулиране на щатския фондов пазар. Индексите са близо до рекордни стойности, а това може да накара индивидуалните инвеститори да мислят за покупка на акции, вместо за продажби. Щатските индекси са при или само на около 1-2% от исторически най-високите си нива.

Как изглежда един потенциален сценарий за манипулиране...

Големите оператори купуват в момента от продавачите на "късо". После те продължават да купуват и вдигат индекса до историческия им връх. Там хвърлят още малко усилия (покупки), за да е налице пробив и закриване на късите позиции. Това е момента, когато големите оператори излизат от дългите си позиции, като ги продават на скъсилите на рекордни нива.

Новият исторически максимум кара продалите на късо да капитулират и да започнат да купуват, за да закриват късите си позиции. А услужливите продавачи на такива рекордни нива, вече са познатите ни борсови оператори.

Пробивът на върха ще се приеме, като технически сигнал и ще привлича и нови инвеститори, залагащи за по-нататъшно повишение на индекса. Тук продължават да им продават големите акули, които в крайна сметка вече са разтоварили закупените обеми и започват да се превръщат в нетен продавач.

Понижение под стария връх, (който би трябвало да е добро ниво на нова подкрепа) ще е първия тревожен сигнал, че на инвеститорите е бил поставен "бичи капан". Фалшивият пробив на върха е много вероятно да бъде последван от силен и бърз спад, който да обезкърви новите бикове и да ги накара да закриват позициите си, засилвайки тренда надолу. Всичко това може да инициира понижение в рамките на 10-на процента само на няколко седмици, по подобие на случилото се през февруари.

Но разбира се този сценарий би бил възможен само ако вярвате в теорията за манипулиране на пазара. А вие вярвате ли?